Caravana de Catrinas y Catrines Edomex por Día de Muertos: Lista de calles y zonas afectadas

La Caravana de Catrinas y Catrines 2026 recorrerá distintas zonas del Edomex durante tres días consecutivos, como parte de las actividades del Festival Nezamictlán por el Día de Muertos; los desfiles comenzarán el viernes 30 de octubre y terminarán e l domingo 1 de noviembre, todos a partir de las 18:00 horas .

La celebración en Nezahualcóyotl contempla tres rutas para acercar los festejos a habitantes de diferentes sectores del municipio; por tal motivo, las personas que planean asistir o circular por la zona pueden consultar qué avenidas y calles estarán incluidas en cada jornada, así como los puntos de salida y llegada de los contingentes.

¿Qué días pasará la Caravana de Catrinas y Catrines?

Los recorridos se distribuirán entre las zonas norte, centro y oriente de Nezahualcóyotl, con una ruta distinta para cada fecha; la programación quedó de la siguiente manera:



Viernes 30 de octubre , zona norte: el desfile comenzará en el cruce de avenida Valle de las Zapatas y avenida Valle Alto, para continuar por Valle de las Zapatas y terminar en Hacienda de Solís y Rancho Seco.



, zona norte: el desfile comenzará en el cruce de avenida Valle de las Zapatas y avenida Valle Alto, para continuar por Valle de las Zapatas y terminar en Hacienda de Solís y Rancho Seco. Sábado 31 de octubre, zona centro: la salida será en Calle 7, a la altura de Periférico, y 4.ª Avenida. El recorrido contempla las avenidas Cuauhtémoc, Valle de Bravo, Riva Palacio y Pantitlán, hasta llegar a Ángel de la Independencia y avenida Pantitlán.



zona centro: la salida será en Calle 7, a la altura de Periférico, y 4.ª Avenida. El recorrido contempla las avenidas Cuauhtémoc, Valle de Bravo, Riva Palacio y Pantitlán, hasta llegar a Ángel de la Independencia y avenida Pantitlán. Domingo 1 de noviembre, zona oriente: los participantes partirán de Circuito Rey Neza y avenida Lázaro Cárdenas. La ruta seguirá por Mañanitas, Bamba, Madrugada, avenida Chimalhuacán y Paloma Negra, para concluir en el Palacio Municipal.

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Todas las caravanas están programadas para iniciar a las 18:00 horas, por lo que se recomienda tomar en cuenta los recorridos al organizar traslados durante esas tardes.

Camino del Terror y Megaofrenda: otras actividades del festival

El Festival Nezamictlán 2026 también tendrá propuestas para quienes buscan otras actividades de Día de Muertos. Una de ellas será el Camino del Terror, que abrirá del 30 de octubre al 1 de noviembre, en un horario de 19:00 a 23:00 horas, dentro del Centro Pluricultural Emiliano Zapata.

A esta actividad se sumará una Megaofrenda, programada del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Panteón Municipal. Ambas propuestas forman parte de la cartelera con la que se busca acercar las tradiciones mexicanas a las familias durante las celebraciones.