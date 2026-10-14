“Tienen que traer unos 2 mil pesos": la cuota de la extorsión en cárceles en CDMX para sobrevivir

Tener a alguien dentro de una cárcel de la Ciudad de México (CDMX) no solo es lidiar con el proceso de la persona encarcelada, pues familiares de algunos reos se ven obligados a caer en la corrupción de las autoridades en las cárceles.

Azteca Noticias documentó que dentro del penales en la capital se pide dinero para tener acceso a áreas que por sí mismas no deberían costar, como el baño.

No pagar la cuota hace que los reos sean golpeados, incluso por los custodios. A ello se suma el pago que tiene que hacerse para tener derecho a la visita de un familiar, cantidad que puede llegar a ser de 900 pesos.

