Se hizo una liposucción y murió en el Reclusorio Oriente en CDMX

Una mujer que acudió al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México (CDMX) murió la tarde de este martes 29 de septiembre de 2026.

El reporte de las autoridades señala que la mujer había acudido a visitar a una persona privada de la libertad en esta cárcel ubicada en Avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Mujer acudió al Reclusorio Oriente y comenzó a sentirse mal

La mujer había acudido a visitar a una persona que está presa dentro de esta cárcel al oriente de la capital, sin embargo, comenzó a sentirse mal y dijo que le faltaba el aire.

Fue trasladada al servicio médico del centro penitenciario donde, tras una revisión médica y la realización de un electrocardiograma, se determinó que ya no contaba con signos vitales.

Madre e hija habían acompañado a mujer a visita al Reclusorio Oriente

La mujer había acudido a la visita acompañada por su hija y madre, quienes informaron que sufría de presión alta y que este lunes 28 de septiembre de 2026 se había realizado una liposucción estética.

Investigan muerte de mujer dentro del Reclusorio Oriente

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las diligencias correspondientes para investigar el fallecimiento de la mujer,

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que dará seguimiento al caso y brindará acompañamiento a los familiares de la mujer, así como a la persona interna a la que visitó.

Muere preso en el Reclusorio Sur tras ser llevado a dos hospitales

Un interno del Reclusorio Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco, murió el 21 de septiembre luego de ser llevado a dos hospitales por problemas de salud.

El reporte de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario señala que el preso de iniciales E.T.G. presentaba malestar y el 13 de septiembre de 2026 fue trasladado al Hospital General de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, donde el personal médico lo diagnosticó con un probable evento cerebrovascular.

Dos días después se determinó trasladarlo al Hospital General de Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza para recibir atención médica especializada, pero falleció a causa de un hematoma subdural agudo.

Autoridades aseguraron que no hay reportes, ni registros en video de alguna riña en la que esta persona hubiera participado. Incluso, aseguraron que tampoco se identificaron lesiones, heridas o marcas físicas consistentes con agresiones sufridas al interior del centro penitenciario.