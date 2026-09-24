Lo llevaron a dos hospitales y murió: el caso de un interno del Reclusorio Sur en CDMX

Un hombre que se encontraba preso en el Reclusorio Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México (CDMX), perdió la vida y el caso se encuentra bajo investigación.

El interno de iniciales E.T.G fue sacado de su celda para ser llevado a un hospital, pero debido a su estado de salud, tuvo que ser llevado a otro.

Interno del Reclusorio Sur comenzó a sentirse mal de salud

De acuerdo con la información de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el interno comenzó a sentirse mal de salud y presentaba malestar.

El 13 de septiembre de 2026 fue trasladado al Hospital General de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, donde el personal médico lo diagnosticó con un probable evento cerebrovascular.

Reo fue llevado a otro hospital donde murió

Tras el resultado médico el 15 de septiembre pasado se determinó trasladarlo al Hospital General de Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza para recibir atención médica especializada.

No obstante, el 21 de septiembre, se informó su fallecimiento el a causa de un hematoma subdural agudo.

Investigan muerte de preso del Reclusorio Sur

Al confirmarse la muerte del hombre identificado con las iniciales E.T.G, el caso fue informado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para las diligencias correspondientes y así determinar la causa del fallecimiento.

El reporte de las autoridades señala que no se tienen reportes, ni registros en video de alguna riña en la que el preso hubiera participado.

Tampoco se identificaron lesiones, heridas o marcas físicas consistentes con agresiones sufridas al interior del centro penitenciario.

Dentro de este mismo reclusorio, pero el 1 de septiembre de 2025, murió José Mauricio Hernández Gasca, "El Tomate", del grupo delictivo La Unión Tepito.

Los custodios se percataron que el hombre no respondía a los llamados, por lo que solicitaron la presencia del personal médico del reclusorio.

Aunque fue valorado y el personal le realizó técnicas de reanimación (RCP), perdió la vida. "El Tomate" estaba bajo tratamiento por estenosis refractaria y tratamiento endoscópico, derivado de un baypass que le fue practicado hace nueve años.