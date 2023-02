Carmen fue atacada con ácido; hoy pide una sentencia expedita

Carmen Sánchez fue víctima de su expareja y hoy exige a las autoridades una sentencia expedita, pues luego de nueve años de haber sido atacada con ácido, Efrén “N” está encarcelado sin un fallo resolutivo del juez.

Esta mujer ha sido sometida a sesenta y cuatro cirugías reconstructivas y tiene marcas visibles en su cuerpo que llevará de por vida.

Su agresor, plenamente identificado, la atacó con ácido el 20 de febrero de 2014, cuando su entonces pareja sentimental intentó asesinarla en el municipio mexiquense de Ixtapaluca.

Fuerza Informativa Azteca Carmen se manifestó sola en la FGE ubicada en Toluca para dar a conocer su caso y pedir una sentencia expedita.

A nueve años del presunto intento de feminicidio, Carmen acudió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ubicada en Toluca para dar a conocer su caso: “Hoy he decidido manifestarme sola porque así es como las instituciones me han hecho sentirme: sola a lo largo de estos nueve años. He puesto mi cuerpo en todo este proceso, me ha tocado hacer de todo para llegar a poder arrancarle un pedazo de justicia al Estado mexicano y no veo para cuando esté la sentencia que tanto buscamos”.

Carmen pide la pena máxima para quien la atacó con ácido

Carmen relata que Efrén llegó a su domicilio y la intentó asesinar con el ácido que le arrojó sobre su cuerpo. Asegura, fue algo que él planeó y compró el ácido con la intención de torturarla hasta asesinarla.

Por mucho tiempo, esta madre de familia exigió justicia para dar con su agresor, quien durante siete años estuvo prófugo.

“Lo detienen el 6 de mayo de 2021, mete un amparo para solicitar su proceso en libertad y no se lo dieron; sin embargo, ya van a ser dos años y hasta el día de hoy no ha sido sentenciado"; recalcó Carmen Sánchez.

Actualmente, Carmen lucha por concretar justicia en contra de quien dio un giro radical a su vida; de ahí que ha impulsado una fundación que lleva su nombre.

“Desafortunadamente, las mujeres que sobrevivimos a una violencia tan atroz como es esta nos tenemos que pasar de víctimas a activistas para atender nuestros propios casos. Hay muchas mujeres que siguen llegando, desafortunadamente no soy la única mujer atacada con ácido en el país, ya somos 36 mujeres que llevamos desde que llevamos el conteo en la fundación"; concluyó Carmen.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, Efrén “N” se encuentra preso en el penal de Chalco, en el Estado de México.