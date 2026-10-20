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¡Toma precauciones! Bloqueos y neblina afectan carreteras de México HOY EN VIVO

Sigue las últimas noticias sobre cierres viales, accidentes y afectaciones en las principales carreteras de México este martes, consulta rutas alternas.

Carreteras en México
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Escrito por: Andrea Zárate, Iveth Ortiz

Sigue aquí EN VIVO las últimas actualizaciones sobre bloqueos, accidentes, presencia de manifestantes y condiciones climáticas que afectan las carreteras de México. Consulta qué pasa en las autopistas y conoce las alternativas viales para planificar tu viaje.

¿Qué carreteras en México presentan caos vial HOY 20 de octubre?

Libramiento Cuernavaca | Dirección CDMX

Se registra cierre parcial de circulación en los carriles centrales del kilómetro 85 del Libramiento Cuernavaca, con dirección a la Ciudad de México, debido a la atención de un choque por alcance múltiple. La circulación se mantiene por los carriles laterales. Se recomienda manejar con precaución y considerar posibles retrasos.

Presencia de neblina en autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza

Continúa la presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, sobre la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza. Se recomienda reducir la velocidad, encender las luces y mantener una distancia segura entre vehículos.

Presencia de manifestantes en autopista Durango-Mazatlán

Se reporta presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista Durango-Mazatlán, a la altura de la plaza de cobro Durango. Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y considerar posibles afectaciones a la circulación.

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Carreteras Accidentes viales Transporte público