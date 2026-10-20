¡Toma precauciones! Bloqueos y neblina afectan carreteras de México HOY EN VIVO
Sigue las últimas noticias sobre cierres viales, accidentes y afectaciones en las principales carreteras de México este martes, consulta rutas alternas.
Sigue aquí EN VIVO las últimas actualizaciones sobre bloqueos, accidentes, presencia de manifestantes y condiciones climáticas que afectan las carreteras de México. Consulta qué pasa en las autopistas y conoce las alternativas viales para planificar tu viaje.
¿Qué carreteras en México presentan caos vial HOY 20 de octubre?
Libramiento Cuernavaca | Dirección CDMX
Se registra cierre parcial de circulación en los carriles centrales del kilómetro 85 del Libramiento Cuernavaca, con dirección a la Ciudad de México, debido a la atención de un choque por alcance múltiple. La circulación se mantiene por los carriles laterales. Se recomienda manejar con precaución y considerar posibles retrasos.
Presencia de neblina en autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza
Continúa la presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, sobre la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza. Se recomienda reducir la velocidad, encender las luces y mantener una distancia segura entre vehículos.
🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️ Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, continúa #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. 𝗖𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗲𝗯𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘆 𝗲𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝘂𝗰𝗲𝘀 𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗳𝗮𝗿𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗶𝗲𝗯𝗹𝗮, 𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗼 𝗲𝗹 𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝘂𝗰𝗲𝘀 𝗮𝗹𝘁𝗮𝘀. Para más información consulta nuestros medios de contacto ☎️074|𝐗 @CAPUFE.— CAPUFE (@CAPUFE) October 20, 2026
Presencia de manifestantes en autopista Durango-Mazatlán
Se reporta presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista Durango-Mazatlán, a la altura de la plaza de cobro Durango. Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y considerar posibles afectaciones a la circulación.