Carreteras HOY: Actualización en vivo de las autopistas bloqueadas por transportistas este 27 de octubre
Las movilizaciones de los transportistas iniciaron ayer en diferentes carreteras de México; te decimos qué pasa hoy con el paro convocado por este sector.
El paro nacional de transportistas continúa este martes 27 de octubre en varias carreteras de México, por lo que es importante estar pendiente de los cierres, totales y parciales, en las principales autopistas hoy.
Te mostramos las últimas actualizaciones de lo que ocurre en las carreteras, con datos confirmados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), y por la Guardia Nacional Carreteras.
Reporte de autopistas cerradas por manifestantes y accidentes HOY
En Chiapas también sigue presencia de transportistas
Durante la mañana de este 27 de octubre se reportó la presencia de unidades de carga en la autopista Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas, por lo que hay un cierre parcial a la altura de la caseta Chiapa de Corzo.
No hay paso en la carretera Ciudad Alemán - Tuxtepec
CAPUFE confirmó que está cerrada la circulación en la carretera Ciudad Alemán - Tuxtepec, a la altura de la caseta Puente El Caracol, por la presencia de manifestantes en ambos sentidos de la vía.
Presencia de manifestantes en carreteras de Aguascalientes y Zacatecas
En el estado de Zacatecas, los transportistas con sus vehículos permanecen sobre el acotamiento de la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de la caseta "La Calera".
Mientras que en Aguascalientes, se mantienen en la autopista Leon-Aguascalientes, a la altura del puesto de seguridad Peñuelas, confirmó la Guardia Nacional Carreteras.
#Tomeprecauciones en #Zacatecas continua presencia de personas en vehículos sobre el acotamiento cerca del Km 026+850 en la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de la Plaza de cobro "La Calera". Atienda indicación vial. https://t.co/b1Dlv5ujTl— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 27, 2026
Continúa afectada la autopista Zapotlanejo-Guadalajara
En Jalisco, la movilización de transportistas continúa, por lo que esta mañana se mantiene el cierre intermitente en la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, a la altura del kilómetro 025+000.
Hay un bloqueo en la autopista Chamapa-Lechería
Manifestantes cerraron la circulación en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del kilómetro 4, con dirección a Lechería. Es importante resaltar que el bloqueo está en la caseta Lago de Guadalupe.