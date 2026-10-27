Carreteras HOY: Actualización en vivo de las autopistas bloqueadas por transportistas este 27 de octubre

El paro nacional de transportistas continúa este martes 27 de octubre en varias carreteras de México, por lo que es importante estar pendiente de los cierres, totales y parciales, en las principales autopistas hoy.

Te mostramos las últimas actualizaciones de lo que ocurre en las carreteras, con datos confirmados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), y por la Guardia Nacional Carreteras.