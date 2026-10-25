Iniciarán juicio contra exfiscal de Chihuahua por traición a la patria

Un juez decidió vincular a proceso a César “N”, exfiscal de Chihuahua, por el delito de traición a la patria. La decisión fue tomada por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, durante la madrugada de este domingo 25 de octubre de 2026.

Prisión preventiva en El Altiplano: los detalles de la audiencia privada

Además, el juzgador ratificó la medida de prisión preventiva justificada contra el exfuncionario, por lo que deberá permanecer en el penal federal del Estado de México durante el proceso legal y hasta que le sea dictada una sentencia.

La audiencia de César “N” fue realizada de forma privada, por lo que sólo estuvieron presentes el juez, el acusado, el Ministerio Público y la defensa.

Las claves del caso: la presunta presencia de la CIA en la Sierra del Pinal

El caso contra el exfiscal de Chihuahua está relacionado con la presencia de dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en abril de 2026, durante un operativo para desmantelar un laboratorio en la Sierra del Pinal.

César “N” ya había sido detenido el sábado 17 de octubre de 2026 por las autoridades de Chihuahua por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Un día después, el juez estatal no le impuso prisión preventiva, por lo que podía seguir su proceso en libertad. No obstante, agentes federales lo detuvieron a las afueras del juzgado por el delito de traición a la patria.

¿Qué es la vinculación a proceso?

La vinculación a proceso es cuando un juez determina que existen elementos suficientes para proceder con un juicio contra una persona. Cabe recordar que esta decisión no se trata de una declaración de culpabilidad, sino que solo se trata de una decisión del juez que considera que existe una probabilidad de que se haya cometido el delito.

