¿Qué se sabe de Francisco Javier, “El Trompas”, buscado por el feminicidio de Claudia Tacoronte?

La Fiscalía de Morelos ya tiene plenamente identificado a Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, como el presunto feminicida de Claudia Tacoronte, una estudiante española que se encontraba en México como parte de un intercambio escolar con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

El pasado sábado 12 de septiembre , la joven de 21 años acudió a una feria en Cuautla, pero mientras caminaba cerca de la Casa de Cultura, “El Trompas” la habría atacado con un arma blanca.

VIDEOS: ¿Quién es Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”?

Al darse a conocer videos en los que presuntamente el homicida de Claudia Tacoronte se da a la fuga tras el brutal crimen, varios pobladores de Cuautla lo comenzaron a identificar como Paco “El Trompas”.

Francisco Javier “N” es señalado por las autoridades como un hombre que presuntamente se dedica al robo y que opera principalmente en el municipio.

El día del ataque contra la estudiante, comenzó a circular un video en el que se observa a un hombre de baja estatura, vestido con shorts y una playera blanca, correr a toda prisa lejos de la Casa de la Cultura de Cuautla.

Lo que permitió relacionarlo con el robo de una bicicleta ocurrido horas antes, en donde se ve a un hombre con las mismas características físicas.

Paco 'El Trompas' es el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte. Ha sido identificado gracias a estos vídeos captados por cámaras de seguridad https://t.co/gjCtXjOzTl pic.twitter.com/TK6lKvh1wJ — RTVC (@RTVCes) September 16, 2026

Continúa prófugo el feminicida de Claudia Tacoronte

Hasta el corte de esta nota, “El Trompas”, permanece prófugo de la justicia y no se ha informado si continúa en el estado de Morelos o si logró salir de la entidad tras el ataque.

De acuerdo con las autoridades, su identificación fue posible gracias a los testimonios de personas que se encontraban en la zona y que observaron al hombre cuando escapaba del lugar.

Aunque vecinos también lo reconocieron por su presunta relación con otros robos registrados en la zona. Por ello, las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita conocer su paradero.

En caso de reconocerlo o contar con datos que puedan ayudar a localizarlo, se realice una denuncia de manera anónima a los siguientes números:



777 129 3499

777 109 1248

777 257 7785

Alumnos piden justicia para Claudia Tacoronte

Tras el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiantes de la UAEM han realizado marchas para exigir justicia y seguridad, ya que en los últimos meses se han registrado cuatro ataques a alumnas de esa Universidad.

Todo esto ocurre en un estado que se encuentra entre los más inseguros para vivir, y porque no se puede olvidar que tras el ataque a Claudia, vecinos intentaron pedir ayuda, pero las patrullas tardaron en llegar.

Su caso no puede normalizarse ni quedar en el olvido. Claudia debe permanecer en la memoria como un recordatorio de que muchas mujeres no estamos seguras en este país, pero ¿qué hacen las autoridades para frenar esta violencia?