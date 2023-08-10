Borrados de la política mexicana: Los candidatos que fueron asesinados en pleno proceso

El caso de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador que fue asesinado a tiros, conmocionó al mundo de la política e incluso a las personas en general, por esto, presentamos el recuento de algunos de los políticos más reconocidos que sufrieron de atentados o cuya muerte aún causa polémica, especialmente, en México.

Asesinato de Luis Donaldo Colosio

El primer caso y probablemente el más conocido es el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue acribillado en un mitin en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994. A pesar de que ya hay un responsable, hay personas que no descartan la opción de que la orden del crimen vino desde el interior del partido.

Asesinato de José Francisco Ruiz Massieu

José Francisco Ruiz Massieu era líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando fue asesinado un 28 de septiembre de 1994, meses después del crimen contra Colosio. Fue acribillado saliendo de una reunión del partido mientras caminaba en la calle José María Lafragua.

Al llegar a su auto, se quitó el saco, abordó el vehículo y mientras se encontraba encendiendo el coche, un hombre se acercó para dispararle. Las personas presentes intentaron ayudarlo, fue llevado a una clínica, pero menos de una hora después falleció a sus 48 años y dejando a la joven Claudia Ruiz Massieu junto a su mamá.

Elecciones 2021 dejó más de 100 políticos asesinados durante el periodo democrático

Las elecciones 2021 fue uno de los años más sangrientos respecto a los asesinatos de políticos, pues de acuerdo con documentos del Senado de la República, hubo al menos 91 políticos asesinados, entre los cuales se encontraban como candidatos a algún cargo.

Etellek Consultores, en su séptimo informe de violencia política en México, proceso electoral 2020-2021, registró un total de mil 66 atentados, de los cuales 102 terminaron en asesinatos, 36 de ellos eran aspirantes y candidatos a cargos de elección.

El estado donde se registraron más asesinatos de políticos fue Veracruz con nueve, seguido de Jalisco con seis y en tercer lugar se encuentra Oaxaca con cuatro.

Asesinato de Abel Murrieta, aspirante a la alcaldía de Cajeme, Sonora

Uno de los casos más sonados de políticos asesinados en 2021 fue el de Abel Murrieta, político de 58 años aspirante a la alcaldía de Cajeme, Sonora y representante de Movimiento Ciudadano. Ocurrió el 13 de mayo mientras se encontraba en dicho municipio realizando campaña electoral cuando fue acribillado.

A tres meses, el cobarde asesinato de Abel Murrieta, sigue impune. En Movimiento Ciudadano no dejaremos de exigir justicia y recordar la responsabilidad y promesa de las autoridades de dar con los responsables y hacer #Justicia pic.twitter.com/avsKRgKlza — Movimiento Ciudadano Sonora | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoSon) August 13, 2021

Yuriel Armando González Lara, precandidato del PRI por la alcaldía de Nuevo Casas en Chihuahua

El 5 de marzo de 2021, el precandidato del tricolor por la alcaldía de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, Yuriel Armando González Lara, fue asesinado a un costado del Comité Municipal del PRI.