¿Quiénes son las mujeres que buscan la silla presidencial en las elecciones 2024?

A lo largo de las elecciones de México, se ha visto presente distintas fuerzas políticas dentro de los estados del país y sobre todo, del poder de las mujeres encabezando cargos de elección popular.

Rumbo a las elecciones 2024 donde se renovará la presidencia de México, la lista de mujeres que se han pronunciado para competir por la candidatura y ser por primera vez en la historia del país la presidenta de México ha ido en aumento, por lo que es importante saber quiénes son.

Mujeres rumbo a las elecciones del 2024 en México

Hay que recordar que en las elecciones 2024 en México se renovarán diversos cargos, incluyendo la presidencia del país, ante esto, han sido varias las mujeres dentro de la política que han levantado la mano para asumir un cargo de elección popular del próximo año.

Y a lo largo de estos días, varias de las políticas mexicanas han compartido el deseo para ocupar el cargo que actualmente encabeza el presidente López Obrador.

La aún jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum es la primera mujer en sumarse a la carrera para ser la próxima presidenta de México abanderando al partido guinda. Pues fue el pasado de junio que anunció se separaría de su cargo para participar en la encuesta interna de Morena para competir en las elecciones 2024.

Por otra parte, aunque el partido opositor no se ha pronunciado oficialmente sobre la elección de sus posibles candidatos, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, no desaprovechó la oportunidad, y a través de sus redes sociales anunció el pasado 12 de junio que buscará ser la abanderada del partido tricolor para ser la primera mujer presidenta de México en las elecciones 2024.

De igual forma, la diputada federal por el partido guinda, Yeidckol Polevnsky, destapó sus aspiraciones presidenciales y anunció el pasado 13 de junio durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que pediría licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido y unirse al grupo de contendientes de Morena en las elecciones presidenciales.

A la lista de mujeres que desean ocupar la silla presidencial se suma la senadora del PAN, Lili Téllez, quién desde varios meses atrás ha mencionado a través de sus redes sociales, que "por supuesto" buscará ser candidata presidencial. Sin embargo, el partido blanquiazul no se ha pronunciado al respecto.

Quiero ser Presidenta de México para unir, cuidar y modernizar a nuestro país. Quiero ser Presidente de México para encargarme del presidente que no quiere dejar el poder. pic.twitter.com/NxTilC6PUn — Lilly Téllez (@LillyTellez) March 27, 2023

¿Quiénes han sido las candidatas a la presidencia de México?

No es la primera vez que las mujeres de los partidos políticos han querido aspirar a dicho cargo, pues a lo largo de la historia de México han sido diversas las políticas mexicanas que han buscado ser elegidas para sentarse en la silla presidencial.

Rosario Ibarra de Piedra fue la primera mujer en postularse a la presidencia de México en las elecciones de 1982, abanderada del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), ahora extinto. En estas elecciones de presidencia resultó ganador José López Portillo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tiempo después, en 1944, la segunda candidata a la presidencia fue Cecilia Soto del Partido del Trabajo (PT), sin embargo Ernesto Zedillo del PRI logró ganar las elecciones y ocupar la silla presidencial.

En el mismo periodo electoral, Marcela Lombardo, abanderada del Partido Popular Socialista (PPS) participó en las elecciones a la presidencia como la primera mujer representando un partido de izquierda, sin embargo no salió ganadora.

Ya en el 2006, la candidata Patricia Mercado, del ahora extinto Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC) participó en las elecciones presidenciales, sin embargo, quedó electo Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional (PAN).

Para el siguiente periodo electoral, en 2012, la única mujer que participó en los comicios, fue Josefina Vázquez Mota por el PAN, pero Enrique Peña Nieto resultó ganador.

Finalmente, en las elecciones del 2018, Margarita Zavala, del también partido blanquiazul, se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE), como aspirante a candidata independiente a la presidencia de México en 2018; sin embargo, desertó por diferencias con el partido y resultó electo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.