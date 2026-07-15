Captan violenta agresión a recepcionista de un hotel en Santa Fe, CDMX; presunto responsable sigue libre

La difusión de un video en redes sociales ha generado indignación al mostrar la agresión física y verbal que sufrió una recepcionista de un hotel ubicado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de junio y fueron dados a conocer públicamente por un medio. En las imágenes se observa a un hombre, identificado presuntamente como Octavio Jorge Cortés Jiménez, insultando a la trabajadora, golpeando el mostrador y, posteriormente, lanzándole un manotazo cuando ella intenta grabar la situación con su teléfono celular.

De acuerdo con la grabación, el agresor también arrojó el dispositivo en varias ocasiones, persiguió a la víctima cuando intentó alejarse y la golpeó antes de abandonar el lugar, mientras un guardia de seguridad permanecía como testigo sin intervenir.

Según el reporte, Cortés es director del sector inmobiliario en Mazatlán y ha sido señalado por presuntos fraudes inmobiliarios. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya investiga los hechos, aunque hasta el momento no se han reportado personas detenidas.