Lluvia en CDMX deja afectaciones en la Catedral Metropolitana

La Catedral Metropolitana sufrió afectaciones en su interior, de manera principal en el Altar Mayor y el Altar de los Reyes. debido a la lluvia registrada el pasado sábado y la noche de este lunes 21 de agosto y, calificadas por el Servicio Meteorológico Nacional como “de lluvias intensas a extraordinarias”.

Dichas afectaciones consisten en goteras de diversos tamaños en el Altar del Perdón, Altar Mayor y Altar de los Reyes; desprendimiento de material y daños menores en los retablos, pisos y áreas para la feligresía.

Hay que recordar que, al término de la segunda etapa de la restauración de la Catedral Metropolitana y de acuerdo con la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, en voz de su titular Arquitecto Arturo Balandrano Campos, la Catedral había quedado.

Arquidiócesis pide apoyo para restaurar la Catedral Metropolitana

Esta lamentable situación, se suma al inexplicable retraso en la entrega de recursos para el inicio de la tercera etapa de la restauración preocupa de sobremanera, así como los continuos bloqueos e intromisiones que realiza personal de dicha dirección en el mantenimiento cotidiano del recinto.

Recordaron que, la Catedral Metropolitana es catalogada por los especialistas a nivel mundial como una de las 15 más bellas del mundo, es la más grande de Latinoamérica y ha sido testigo de nuestra historia a lo largo de los años, llenándonos de orgullo a todos los mexicanos.

A través de un comunicado la Arquidiócesis de México hizo un llamado a la Secretaria de Cultura Federal Alejandra Fraustro Guerrero, para que, en uso de sus atribuciones, gire las instrucciones necesarias para poner fin a estas irregularidades que afectan, no sólo la imagen de la misma Catedral sino también la de la Administración Pública Federal, al descuidar un patrimonio nacional y de la humanidad.

La @ArquidiocesisMx informa que ante las #lluvias registradas desde el pasado sábado y hasta la noche de ayer lunes y, calificadas por el Servicio Meteorológico Nacional como “intensas a extraordinarias”, la #Catedral Metropolitana de México registró #afectaciones.



Dichas… pic.twitter.com/UPQGboU5T3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 22, 2023

Catedral Metropolitana sufre daños por sismo de 2017

Al presentar los avances del programa de rehabilitación tras el sismo de 2017, el jefe de Gobierno, Martí Batres informó que finalizó el reforzamiento de las trabes, losas y cimientos de edificios que en varios casos fungen como museos o centros históricos, así como la Catedral Metropolitana, inmueble que presentaba severas afectaciones en su cúpula, bóvedas y en su acervo escultórico.

“La Catedral Metropolitana que es un ícono simbólico, religioso, social, histórico, cultural y ha tenido una atención en todo su sistema de cimentación, que se encontraba muy afectado en sus bóvedas, en la cúpula, en su pintura mural, así como en su acervo escultórico, se hicieron obras de restauración que fueron más allá de los daños propiamente ocasionados por los temblores. Incluso, el presidente comentó en alguna reunión que ya se escuchan las campanas a las 12:00 del día y ya hacía tiempo que no tocaban las campanas en la Catedral”.