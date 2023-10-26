Atropellan a un hombre en Eje Central y lo dejan abandonado en la Benito Juárez

Durante la madrugada de este jueves 26 de octubre, un hombre de aproximadamente 40 años murió atropellado cuando transitaba por el Eje Central Lázaro Cárdenas, casi en el cruce con el Eje 7 Emiliano Zapata, al interior de la colonia Portales Norte, correspondiente a la alcaldía Benito Juárez.

Al sitio arribó el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) y ya en el lugar de los hechos, se recibieron los primeros reportes, los cuales indican que el conductor responsable se dio a la fuga y dejó abandonada a la víctima a mitad de la avenida.

Elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados que en la citada dirección se encontraba una persona lesionada por hecho de tránsito, por lo que al llegar a la zona, corroboraron la emergencia sobre el Eje Central, establecieron un perímetro y solicitaron presencia de paramédicos para atender a la persona herida.

Paramédicos no pudieron salvar la vida de la persona atropellada en Eje Central

Momentos después llegaron dos unidades médicas y casi de inmediato determinaron que la persona atropellada ya no contaba con signos vitales, por lo cual dieron parte al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Por otro lado, personal de la Coordinación General de los Servicios Parciales iniciaron con la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo; mientras que las autoridades ya investigan para establecer qué vehículo estuvo involucrado y quién lo manejaba.

#MientrasDormía | Un hombre murió atropellado sobre Avenida #EjeCentral; el responsable huyó.



Además, vuelca camioneta en #Vallejo y Laminadores, luego de que se le desprendiera la llanta trasera; una persona resultó lesionada.



Reporta @ricardotorresr en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/bHPVuLA3HL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Un camión se volteó sobre la Calzada Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco

Por otro lado, y también durante la madrugada de este jueves, una falla mecánica provocó la volcadura de una camioneta sobre la Calzada Vallejo, esquina con Laminadores, en la colonia Trabajadores Sociales, de la alcaldía Azcapotzalco.

Aparentemente se le desprendió una rueda trasera, lo que generó que el conductor perdiera el control y se volteara, por lo que, en el sitio, quedaron regadas varias cajas con flor de calabaza, que es lo que transportaba la unidad siniestrada.

A la zona afectada arribaron los servicios de emergencia, quienes atendieron en el lugar a una persona que no requirió traslado a un hospital para recibir atención médica. Además, pusieron a la unidad siniestrada sobre sus ruedas en espera de una grúa que para retirarla del punto en donde se generó el accidente.