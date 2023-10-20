Una construcción se derrumbó en Cuajimalpa y se llevó dos casas de madrugada

Durante la madrugada de este viernes 20 de octubre, servicios de emergencia de la Ciudad de México se dirigieron a la alcaldía Cuajimalpa, donde se registró el derrumbe de una construcción que afectó dos casas y provocó el desalojo de 15 personas.

De acuerdo con los primeros reportes, ahí se llevaba a cabo la construcción de un edificio, por lo que su desplome generó una intensa caída de tierra, lo que dejó parte de dos viviendas sin su respectiva base. Quienes se encontraban dentro de los inmuebles tuvieron que ser rescatadas rompiendo las láminas del techo.

El derrumbe ocurrió, de manera concreta, en el cruce de la calle Navío y Armada de México, dentro de la colonia Lomas del Chamizal, en la mencionada alcaldía Cuajimalpa. A este lugar llegaron elementos de protección civil, bomberos, policías, autoridades de la demarcación y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México,

¿Qué pasó en Lomas de Chamizal, dentro de la alcaldía Cuajimalpa?

Tras rescatar a los afectados por el derrumbe, no hubo reporte de lesionados ni atrapados entre los escombros, por lo que las 15 personas que habitan en las casas afectadas fueron correctamente evacuadas y pasarán la noche en un hotel hasta que se determine la situación legal de lo sucedido.

Mientras tanto, la zona permanece acordonada y fueron colocados sellos de aseguramiento por parte del Ministerio Público y de suspensión de actividades por la alcaldía. Incluso desde el exterior del perímetro de seguridad se puede observar la ropa de los tendederos y la parte del piso volando.

#MientrasDormía | Se registra #derrumbe en una obra en construcción; dos casas registraron daños.



Además, fuerte #choque en la Roma Sur por no respetar el #semáforo en rojo; un hombre fue trasladado al #hospital.@ricardotorresr con el reporte en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/TerIWuUPBJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2023

Fuerte accidente automovilístico en la colonia Roma, de la Ciudad de México

Por otro lado y también durante la madrugada, un fuerte choque automovilístico dejó una persona lesionada en el cruce del Eje 3 Sur Baja California y Eje 2 Poniente Monterrey, al interior de la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

Según la información preliminar, presuntamente una de las dos unidades afectadas no respetó la luz roja del semáforo e impactaron a una velocidad considerable, lo que dejó a los dos autos severamente dañados.

Dos ambulancias se trasladaron al sitio para atender a los conductores de las unidades siniestradas; sin embargo, solo uno de ellos requirió traslado a un hospital.

Tras el derrumbe en Cuajimalpa, en la alcaldía Cuauhtémoc se registró un fuerte accidente entre dos autos|Ricardo Torres/FIA

A la zona del siniestro también acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y policías capitalinos, quienes orillaron los automotores y permitieron que el tránsito en la zona volviera a fluir, ya que durante las labores para atender la emergencia, la vialidad sobre Baja California permaneció cerrada.

Los conductores quedaron en vialidad de detenidos, en tanto se deslindan responsabilidades; mientras que las unidades involucradas quedaron a disposición de la agencia del Ministerio Público CUH.

