Cecilia Guadiana no renunciará a su ciudadanía estadounidense tras reforma de doble nacionalidad

La reforma constitucional sobre doble nacionalidad ya fue declarada válida por la Cámara de Diputados, por lo que quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar con nacionalidad mexicana exclusiva a partir de los procesos electorales de 2028; ante esta situación, la senadora de Morena por Coahuila, Cecilia Guadiana, afirmó que por ahora no renunciará a su ciudadanía estadounidense.

La legisladora, quien nació en Estados Unidos y también tiene nacionalidad mexicana, explicó este martes 6 de octubre que actualmente no contempla competir por otro cargo de elección popular y que su intención es continuar en el Senado hasta 2030.

Su postura se dio después de que el Congreso concretara el aval constitucional de la reforma, respaldada por 22 legislaturas locales.

¿Qué cambia para quienes quieran ser gobernadores o presidentes?

La modificación establece nuevas condiciones en los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución; el requisito de nacionalidad mexicana exclusiva alcanza a quienes pretendan competir por la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.

La disposición comenzará a aplicarse en los procesos electorales de 2028, por lo que no modifica las reglas de las elecciones de 2027.

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#AlMomento | Con el respaldo de 22 Congresos Locales, la Cámara de Diputados declaró la validez de reforma de la Constitución que prohíbe la doble nacionalidad para los mexicanos que busquen ser candidatos a la Presidencia de la Republica, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Esta disposición será aplicable para el 2028. https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2026

Cecilia Guadiana descarta dejar su ciudadanía estadounidense por ahora

Frente a la entrada en vigor futura de estas reglas, Guadiana señaló que su doble nacionalidad se debe a las circunstancias de su nacimiento y sostuvo que actualmente no tiene previsto buscar una gubernatura u otra posición de elección popular.

La senadora también indicó que sus aspiraciones están concentradas en su actual responsabilidad legislativa, la cual, dijo, mantendrá hasta 2030. Su declaración no implica que la reforma le exija modificar su situación actual, debido a que la nueva condición está dirigida a quienes pretendan contender por los cargos incluidos en la reforma.

La reforma ya superó el aval de los congresos estatales

Con el respaldo de 22 legislaturas locales, la Cámara de Diputados realizó el cómputo correspondiente y declaró la constitucionalidad de los cambios; posteriormente, el decreto fue enviado al Ejecutivo para continuar con el proceso de publicación.

El cambio coloca la nacionalidad exclusiva como una condición que deberán considerar desde ahora quienes tengan aspiraciones para alguno de los tres cargos contemplados en la reforma.