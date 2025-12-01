Horarios de misas para visitar a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre en la Basílica

La Virgen de Guadalupe vuelve a reunir corazones este 12 de diciembre, cuando millones de peregrinos lleguen a la Basílica de Guadalupe para agradecer, pedir y acompañar a la Morenita del Tepeyac en un día de celebración para los creyentes; por tal motivo, es importante conocer los horarios oficiales de misas, rosarios y mañanitas para organizar la visita con tranquilidad y vivir la experiencia de manera plena.

La celebración no sólo es una tradición espiritual, sino un camino que se ha construido durante casi cinco siglos, desde aquellas apariciones de 1531 en el Tepeyac que marcaron para siempre la fe del país.

¿Cuáles son los horarios de misas para la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre en la Basílica?

Para este 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe compartió una programación especial pensada para recibir a los peregrinos que cada año llegan caminando, en familia o incluso desde otros estados.

A partir de la medianoche comienzan las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, y a lo largo del día se realizan misas y momentos de oración en distintos horarios, entre ellos están:



00:00 horas – Mañanitas y Solemne Celebración Eucarística.



03:00 horas – Misa de los Concheros y Trabajadores de la Construcción.



05:00 horas – Misa Muy de Mañana.



07:00 horas – Misa de Comunidades de Vida Consagrada.



10:00 horas – Oficio de Lecturas.



12:00 horas – Misa de las Rosas.



17:00 horas – Rosario Solemne.



19:00 horas – Rosario del Encuentro Guadalupano.

Estos horarios permiten que cada devoto elija el momento que mejor se adapte a su llegada, especialmente quienes emprenden camino desde días antes.

¿Qué debo considerar antes de asistir a las misas de la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre en la Basílica?

Como cada año, la afluencia será muy alta para festejar a la Virgen de Guadalupe, por lo que se recomienda planear con anticipación. Revisar los horarios de misas, contemplar tiempos de traslado y mantenerse atento a indicaciones de seguridad ayuda a vivir la experiencia con calma.

Este 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe espera recibir a miles de familias que mantienen viva una tradición que lleva más de 490 años acompañando al pueblo de México.