¡Fiesta a la morenita! Qué día cae el 12 de diciembre, festejo a la Virgen de Guadalupe

La celebración del Día de la Virgen de Guadalupe se lleva a cabo anualmente el 12 de diciembre y como cada año Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dará todos los detalles de esta celebración de los católicos de México y el mundo.

En primer lugar te diremos qué día cae el próximo 12 de diciembre, y este 2025 caerá exactamente el día viernes.

Al coincidir con el inicio del fin de semana, se espera que la afluencia de peregrinos a la Basílica de Guadalupe sea aún mayor, dando pie a un "maratón guadalupano" que se extenderá durante tres días de festejos.

Es importante recordar que el 12 de diciembre no es un día feriado oficial según la Ley Federal del Trabajo, pero sí se suspenden labores en algunas instituciones bancarias y educativas.

Por primera vez en su pontificado, el Papa honrará a la Virgen de Guadalupe con una Misa en San Pedro https://t.co/RmtCN7CfHL pic.twitter.com/IEf5qmdhH0 — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) November 25, 2025

Hace cuánto se celebra a la Virgen de Guadalupe

La festividad conmemora la última de las apariciones de la Virgen María al indígena San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, ocurridas en 1531.

La celebración de su día se formalizó y ha perdurado desde el siglo XVI. Por lo tanto, el culto y la celebración de esta fecha se extienden por casi 494 años de historia, siendo el núcleo de la identidad religiosa y cultural de México.

Cómo se celebra a la Virgen

La celebración del 12 de diciembre es una de las manifestaciones de fe más grandes del mundo católico, siendo la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México el epicentro de la fiesta.

Peregrinaciones: Millones de personas viajan a pie, en bicicleta, en autobús o hasta hincados desde todos los rincones del país y el extranjero para llegar al Tepeyac y rendir homenaje a la "Morenita del Tepeyac".

Poco antes de la medianoche del 12 de diciembre, artistas y el pueblo en general entonan "Las Mañanitas" a la Virgen.

Los fieles llevan flores, veladoras y realizan danzas tradicionales en agradecimiento por los milagros recibidos.

Vaticano organizará misa para la Virgen de Guadalupe

Por primera vez en su pontificado, el Papa León XIV celebrará a la Señora de Guadalupe con una misa en la Basílica de San Pedro.

La misa se llevará a cabo a las 16:00 pm hora de Roma y a las 9:00 am hora de México.

Recordemos que el papa León ha sido muy cercano a las tradiciones en Latinoamérica debido a su larga estancia en Perú, incluso él mismo ha declarado que le gustaría visitar México, específicamente la Basílica de Guadalupe.