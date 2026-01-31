¿En qué casos tienes que tener la vacuna contra el sarampión?

El sistema de salud mexicano se encuentra en estado de alerta ante un incremento significativo en la propagación del sarampión , una patología de origen viral infecciosa.

Esta enfermedad se desplaza por el aire mediante las partículas líquidas que los portadores liberan al estornudar o toser. En lo que va del año 2026, las cifras continúan en ascenso con nuevos casos confirmados, elevando el total nacional.

De acuerdo con organismos como la Organización Panamericana de la Salud, este rebrote está vinculado directamente con la reducción en los niveles de inmunización, especialmente en sectores sociales desprotegidos o grupos que muestran oposición a los biológicos.

Reportan muerte de bebe de meses por compkicaciones asociadas al sarampión

Las autoridades sanitarias de Tlaxcala informaron este viernes sobre el fallecimiento de un infante de trece meses de nacido debido a cuadros clínicos derivados del sarampión. Según los reportes oficiales, la víctima carecía de las dosis preventivas correspondientes para su edad.

El peligro de que la situación derive en una epidemia de gran escala aumenta cuando sectores amplios de la ciudadanía carecen de protección, lo que permite que el virus circule de manera ininterrumpida.

¿Casos en los que DEBES tener la vacuna contra el sarampión?

El esquema tradicional en México para la vacuna triple viral (SRP) contempla una dosis inicial a los 12 meses de edad y un refuerzo que debe aplicarse a los 18 meses o al ingresar a la educación primaria a los 6 años. Es fundamental que los adolescentes, jóvenes y trabajadores del sector salud verifiquen su estatus; si no cuentan con el registro de ambas dosis o no tienen certeza de haberlas recibido, deben acudir a los centros de salud.

Para determinar la necesidad de una nueva dosis en la población adulta , las autoridades han difundido criterios basados en el año de nacimiento. Quienes nacieron antes de 1957 generalmente desarrollaron inmunidad natural.

Para las personas nacidas entre 1957 y 1989 que no hayan padecido la enfermedad o lo desconozcan, la recomendación es vacunarse. Aquellos nacidos entre 1990 y 2006 que no tengan constancia de sus dos dosis también deben recibir el biológico.

Finalmente, quienes nacieron después de 2007 deben simplemente corroborar su cartilla nacional de salud. Es importante señalar que personas con sistemas inmunes debilitados o desnutrición deben recibir atención prioritaria, incluso si ya cuentan con el esquema previo.

Además de la inmunización, existen acciones preventivas cotidianas esenciales para frenar la cadena de contagios. Se recomienda el aseo constante de las manos, utilizar el protocolo de etiqueta al toser o estornudar cubriendo nariz y boca, y evitar estrictamente que menores con sintomatología asistan a centros escolares.

La vigilancia de la cartilla de vacunación familiar se ha convertido en la herramienta de defensa más relevante para proteger a los individuos y a los grupos más vulnerables de la comunidad.

Síntomas del sarampión

Los síntomas que definen este cuadro clínico incluyen cuadros febriles severos, secreción nasal, tos, inflamación ocular y la presencia de manchas rojizas en la dermis. De no atenderse a tiempo, el virus puede derivar en afecciones graves como daños neurológicos, convulsiones, encefalitis, neumonía o incluso el deceso.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud ha intensificado las jornadas de inoculación masiva, recordando que la vacuna es gratuita en las unidades del sector público y ofrece una efectividad superior al 95%.

¿Dónde vacunarme contra el sarampión en la CDMX?

Para prevenir el sarampión, se han habilitado puntos de atención en centros de salud y clínicas distribuidos en toda la capital. A continuación, las sedes disponibles en cada demarcación:

Álvaro Obregón



C.S.T-III Dr. Manuel Escontría: Frontera 15, Col. San Ángel.

C.S.T-III Dr. Lomas de la Era: Calle Nogal S/N, Col. Lomas de la Era.

C.S.T-I Ave Real: Calle Zacua esq. Albatros, Col. Ave Real.

C.S.T-I Puente Colorado: Puente Nacional Tetlac 100, Col. Puente Colorado.

Azcapotzalco



C.S.T-III Dr. Galo Soberón y Parra: Calz. Camarones 485, Col. Sindicato Mexicano de Electricistas.

C.S.T-III Dr. Manuel Martínez Baez: Av. El Rosario 34, Col. San Martín Xochinahuac.

C.S.T-I Santa Bárbara: Cerrada de Adolfo Ruiz Cortínez esq. Hidalgo, Col. Santa Bárbara.

Benito Juárez



T-III Portales: Av. San Simón 94, Col. San Simón Ticumac.

T-III Mixcoac: Rembrandt 32, Col. Mixcoac.

Coyoacán



T-III Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez: Calle San Gabriel 517, Col. Pedregal de Santa Úrsula Coapa.

T-II Nayaritas: Calle Huitzilopochtli esq. Nayaritas, Col. Ajusco.

Cuajimalpa



C.S.T-III Cuajimalpa: Cerrada Juárez S/N, Col. Cuajimalpa.

Cuauhtémoc



Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua: Dr. Vértiz 464, Col. Buenos Aires.

Gustavo A. Madero



C.S.T-III Dr. Manuel Cárdenas de la Vega: Calle 5 de Febrero 12, Col. Martín Carrera.

Iztapalapa



C.S.T-III Dr. Rafael Carrillo: Guadalupe Victoria 32, Barrio San Lucas.

Magdalena Contreras



T-I Héroes de Padierna: Oaxaca 20 esq. Veracruz, Col. Héroes de Padierna.

Miguel Hidalgo



C.S.T-III México-España: Lago Iseo S/N, Col. Anáhuac.

Milpa Alta



C.S.T-III San Pablo Ozotepec: Calle Matamoros Rojo Gómez S/N, Pueblo San Pablo Oztotepec.

Tláhuac



T-III Miguel Hidalgo: Fidelio S/N esq. Deodato, Col. Miguel Hidalgo.

Tlalpan



T-II San Andrés Totoltepec: Av. Camino Real al Ajusco esq. 3ra Cda de Tlaquexpa, Pueblo San Andrés Totoltepec.

Venustiano Carranza



T-III Beatriz Velasco de Alemán: Av. Ing. Eduardo Molina esq. Peluqueros, Col. Michoacana.

Xochimilco

