Bolsa Mexicana con ganancias y Wall Street en números rojos: Así cerraron los mercados hoy 16 de octubre

Los mercados financieros cerraron la jornada de este viernes 16 de octubre con resultados contrastantes, pues la Bolsa Mexicana de Valores avanzó y sumó su segunda semana consecutiva con ganancias, mientras que Wall Street terminó en números rojos por las caídas de las empresas de semiconductores.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 16 de octubre?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó la sesión con ganancias.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) avanzó 1.87%, para situarse en 68,929.72 puntos, de acuerdo con cifras de la propia institución.

En el balance semanal, el mercado accionario mexicano acumuló un incremento de 4.36% respecto al cierre del viernes anterior, con lo que consiguió su segunda semana consecutiva al alza.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 16 de octubre?

Los principales indicadores de Wall Street terminaron la jornada con pérdidas.

El S&P 500 retrocedió 1.09%, hasta los 7,659.41 puntos; el Nasdaq Composite cayó 2.15%, para ubicarse en 26,140.03 unidades, mientras que el Dow Jones bajó 0.34%, a 52,002.41 puntos.

Las bolsas estadounidenses enfrentaron presiones por las caídas de las compañías dedicadas a la fabricación de semiconductores.

Entre los factores que afectaron a las empresas tecnológicas se encuentra la preocupación por el aumento del endeudamiento para financiar proyectos de inteligencia artificial, así como los avances de competidores chinos en el desarrollo de chips.

¿A cuánto cerró el petróleo hoy 16 de octubre?

El West Texas Intermediate (WTI), en su contrato de noviembre, avanzó 3.87%, para alcanzar los 101.77 dólares por barril. Por su parte, el Brent del Mar del Norte, correspondiente al contrato de diciembre, subió 3.56%, hasta los 109.70 dólares.

Durante la semana, ambas referencias petroleras también registraron ganancias, pues el crudo estadounidense acumuló un incremento de 10.88% y el europeo avanzó 4.75%.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy 16 de octubre?

Para este viernes 16 de octubre, el dólar se cotizó en Banco Azteca en 16.40 pesos a la compra y 18.94 pesos a la venta.