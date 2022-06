César Duarte enfrenta audiencia de formulación de cargos en Chihuahua

Chihuahua.- El ex gobernador César Duarte llegó enfrentó la audiencia de formulación de cargos en Chihuahua. Llegó portando el uniforme de interno del penal de Aquiles Serdán donde se encuentra recluido.

La audiencia de formulación de cargos contra César Duarte es pública, pero el ex gobernador de #Chihuahua pidió que no se viera su rostro. pic.twitter.com/LXj87AyRFx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 3, 2022

Durante la lectura de cargos en algunas ocasiones se frotaba las manos y cada que mencionaban algún cargo se acercaba a consultar con su abogado. César Duarte negaba con la cabeza cuando le mencionaban al juez “pagos simulados”.

Las primeras palabras de César Duarte durante la audiencia fueron: “Su señoría no me quedó claro porque en ningún momento entendí ni escuché en qué fue en donde yo actué para que esos desvíos de los cuales se me acusa, eh, mi participación haya quedado supuesta”.

El juez Humberto Chávez, respondió “Señor Duarte César, le informo que durante la siguiente que sería lo relativo a la exposición de antecedentes por parte del fiscal se hará una exposición detallada del contenido”.

Al concluir la audiencia de formulación de imputación del exgobernador de Chihuahua y su defensa tendrán 72 horas o bien para solicitar la duplicidad del término, es decir 144 horas por su defensa, para celebrar la audiencia de vinculación o no a proceso donde ahí se resolverá su situación jurídica.

La llegada de César Duarte a Chihuahua

Alrededor de las 19:00 horas del jueves, el imputado arribó a la ciudad de Chihuahua y posteriormente, fue llevado al Centro de Reinserción Social número 1 de Aquiles Serdán, en donde se efectuó el protocolo de ingreso.

Los resultados de la revisión médica, refieren que presenta una hernia inguinal, para lo cual usa faja de soporte; es hipertenso y se encuentra bajo tratamiento farmacológico, además tiene múltiples procedimientos quirúrgicos; sin embargo, no ponen en riesgo su salud al estar dentro del Centro Penitenciario.

¿De qué se le acusa a César Duarte?

Al exgobernador de Chihuahua, se le acusa de que presuntamente, “en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos, extraídos entre los años 2011 y 2014”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado de prensa.

César Duarte, estuvo detenido en Estados Unidos desde julio de 2020, acusado con más de 21 cargos de corrupción y fraude por el despojo de millones de dólares en fondos gubernamentales durante su gestión como gobernador de Chihuahua.

Fue el pasado 8 de noviembre de 2021, cuando en la Corte del Distrito Sur de Florida, se determinó que César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, podía ser extraditado a México, para que enfrente los delitos que se le imputan.