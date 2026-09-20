VIDEO: Tras exhibir lavabos rotos y baños sucios del CETMAR 5 alumno aparece junto al gobernador

Lo que comenzó con un video para exhibir las condiciones de los baños del CETMAR 5 de Oaxaca terminó con el estudiante frente al gobernador Salomón Jara Cruz y con un compromiso para atender las instalaciones que fueron señaladas en la denuncia.

Carlos Alonso, alumno del plantel, volvió a aparecer públicamente después de mostrar en redes sociales lavabos desprendidos, tuberías expuestas, sanitarios bloqueados, humedad, suciedad y zonas inundadas en los baños de hombres.

La denuncia generó molestia entre estudiantes y padres de familia, quienes además pidieron que el joven no enfrentara represalias por hacer pública la situación de la escuela.

Ahora, el estudiante apareció en un video junto al gobernador de Oaxaca, quien anunció que su administración apoyaría la rehabilitación de los sanitarios del CETMAR 5.

El video que puso los baños del CETMAR 5 bajo la lupa

Carlos había utilizado un video para mostrar las condiciones en las que los estudiantes encontraban los baños del plantel.

En la grabación cuestionó que la escuela exigiera a los alumnos cumplir con el uniforme completo y cubrir cuotas escolares, mientras algunas instalaciones presentaban problemas evidentes de mantenimiento.

Entre las imágenes difundidas se observaron lavabos rotos, algunos desprendidos y con fugas de agua. También se señaló la falta de jabón y papel para los estudiantes.

Los sanitarios tampoco estaban en condiciones adecuadas. De cuatro baños, únicamente tres funcionaban, mientras que los pisos aparecían sucios y había zonas con humedad y agua acumulada; padres de familia y alumnos expresaron su inconformidad y pidieron que la denuncia no tuviera consecuencias para el estudiante que decidió mostrar las condiciones del plantel.

¡ALUMNO DENUNCIA BAÑOS EN PÉSIMAS CONDICIONES EN OAXACA! 🚻



Un estudiante del CETMAR número 5, en Oaxaca, denunció públicamente las malas condiciones de los baños de su escuela. El video se volvió viral y terminó llegando hasta el gobernador @salomonj



El mandatario se… pic.twitter.com/kYyqRvGAHf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 20, 2026

¿Expulsaron o sancionaron al alumno del CETMAR 5?

Uno de los puntos que generó mayor preocupación después de la difusión del video fue la versión de que Carlos Alonso habría sido dado de baja o sancionado por realizar la denuncia.

Sin embargo, posteriormente el propio CETMAR 05 negó esa información mediante un comunicado.

“Con relación a la información difundida, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 05 informa que el estudiante a dicha publicación no ha sido dado de baja ni sancionado”, señaló el plantel.

De esta manera, la institución rechazó categóricamente que el alumno hubiera sido expulsado o castigado después de publicar el material.

La aclaración ocurrió en medio de la presión generada por el caso y de las exigencias para que el estudiante pudiera continuar con sus actividades escolares sin represalias.

Salomón Jara anuncia rehabilitación de los sanitarios

Después de la difusión de la denuncia, Carlos Alonso sostuvo un encuentro con Salomón Jara y su equipo; durante la reunión, el estudiante explicó nuevamente que su grabación buscaba mostrar el estado de distintas áreas de la escuela, particularmente los sanitarios, donde había daños visibles y problemas de mantenimiento.

Carlos, por su parte, agradeció el respaldo recibido tras la difusión del video.

El encuentro coloca nuevamente el foco en el origen de la situación: una denuncia hecha por un estudiante que decidió mostrar públicamente las condiciones de los espacios que utilizan los alumnos.

Por ahora, lo informado es que habrá apoyo para rehabilitar los sanitarios del CETMAR 5, después de que las deficiencias fueran exhibidas en redes sociales.