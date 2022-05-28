Checo Pérez choca durante clasificación del Gran Premio de Monaco

Durante la última vuelta de la clasificación del Gran Premio de Monaco, el piloto mexicano, Checo Pérez, se estrelló contra una barda cuando se perfilaba para luchar por la “pole position”; segundos después el español Carlos Sainz se estampó contra el auto de Checo Pérez.

Ambos pilotos, Checo Pérez y Carlos Sainz, no sufrieron alguna complicación física y estarán en la carrera, esperando que sus autos estén al cien por ciento para la competencia de mañana en el Mundial de Fórmula Uno (F1) en Montecarlo.

In the dying seconds Perez hits the barriers at Portier and Sainz can't avoid contact#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/EpNO9CnhBl — Formula 1 (@F1) May 28, 2022

Checo Pérez pierde la “pole position” y saldrá en tercera posición

A pesar del esfuerzo de Checo Pérez durante el mano a mano que tuvo con los Ferrari para conquistar la “pole position”, el choque que tuvo durante la vuelta 10, dejó al piloto mexicano en la tercera posición de salida.

““Lamento mucho que haya terminado así, mis muchachos tendrán una larga noche. Pero espero devolverles el favor mañana con una gran carrera”, expresó Checo Pérez a través de su cuenta de Twitter.

I’m very sorry it ended up this way, my boys will have a long night. But I hope to pay them back tomorrow with a great race #nevergiveup #MonacoGP pic.twitter.com/Dw1a9RqHtw — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 28, 2022

Charles Leclerc consigue su decimocuarta “pole position”

Por su parte, el monegasco Charles Leclerc, quien fue el más rápido durante la clasificación del Gran Premio de Monaco, saldrá primero en la séptima carrera del Mundial de Fórmula Uno (F1), que se disputa en el circuito urbano de Montecarlo.

Charles Leclerc, de 24 años, firmó su decimocuarta “pole position” desde que corre en la F1, la quinta del año al cubrir los 3.337 metros del circuito principado de la Costa Azul en un minuto, 11 segundo y 376 milésimas, 225 menos que su compañero Carlos Sainz que saldrá junto a él desde la primera fila.