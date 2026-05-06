De vacaciones de ensueño a pesadilla: estas son las enfermedades que arruinaron los viajes en crucero

Después del caso del crucero MV Hondius, que zarpó de Argentina, donde tres personas han muerto, es posible que surjan preocupaciones para los viajeros en altamar. Anteriormente, las mayores enfermedades que podían surgir eran el Covid-19 o un padecimiento estomacal. No obstante, los cruceros son prácticamente un espacio cerrado donde hay varios peligros de patógenos.

Norovirus: El enemigo número uno a bordo de un crucero

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos identificaron al norovirus como el principal causante de brotes gastrointestinales masivos en los cruceros. Este virus provoca vómitos intensos, diarrea y dolor abdominal agudo entre los turistas.

La rápida transmisión ocurre a través del contacto directo con superficies contaminadas, al comer alimentos mal preparados y al interactuar estrechamente con personas infectadas.

Las tripulaciones suelen implementar protocolos de limpieza extrema de manera inmediata, pero el patógeno demuestra una alta resistencia a múltiples desinfectantes comerciales comunes.

¿Qué pasa con el Hantavirus y otros riesgos menos conocidos?

Especialistas siguen de cerca el desarrollo del hantavirus, un virus transmitido por ratones. Aunque las empresas de cruceros aplican controles de plagas en sus barcos, el fenómeno más reciente en el MV Hondius pone en alerta a los epidemiólogos.

Esta enfermedad es contraída por contacto con heces o fluidos de ratas contaminadas hacia el humano y, en pocos casos, entre humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que las infecciones por hantavirus son “raras a nivel global”.

Por ejemplo, en 2025, 8 países reportaron 229 casos y 59 muertes por esta enfermedad.

Otras enfermedades atendidas por los médicos de a bordo en cruceros son gastrointestinales, como el norovirus; respiratorias, como el Covid-19 o la influenza, así como la varicela.

Infecciones respiratorias y mareos: Cómo diferenciar los síntomas

Una enfermedad respiratoria suele causar tos, congestión nasal, dolor de garganta y estornudos. En contraste, un mareo genera desequilibrio, sensación de tambaleo, de vértigo, es decir, que uno siente movimiento cuando no lo hay.

5 consejos de higiene básicos para disfrutar tu viaje sin enfermarte

Para mitigar estos brotes y proteger la salud , estas son algunas recomendaciones para los viajeros: