FBI desmantela red de metanfetamina en Kansas City con nexos directos en México

El director del FBI, Kash Patel, informó sobre un golpe estratégico contra el narcotráfico con el desmantelamiento de una red de distribución de metanfetamina en Kansas City. La operación, liderada por la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF), cobra relevancia internacional al confirmarse los vínculos operativos de esta célula con organizaciones criminales en México, lo que evidencia el alcance de la vigilancia estadounidense sobre los cárteles mexicanos.

Como resultado de este despliegue, siete integrantes de la red ya fueron sentenciados a prisión federal, algunos con penas de hasta 25 años. Durante las investigaciones se localizaron laboratorios activos de conversión de metanfetamina y se incautaron más de 70 kilogramos de droga, armas de fuego y dinero en efectivo.

Kansas City: El centro neurálgico de los cárteles mexicanos

La investigación arroja luz sobre por qué esta zona es vital para los grupos delictivos de nuestro país. Según Joe Michael, agente especial supervisor del FBI, Kansas City funciona como un "centro neurálgico" para los cárteles debido a su ubicación estratégica:



Conexión transnacional: Conecta directamente con la frontera sur desde Texas y con rutas provenientes de California y Phoenix.

transnacional: Conecta directamente con la frontera sur desde Texas y con rutas provenientes de California y Phoenix. Punto de distribución: Es el nodo donde las drogas enviadas desde México se redistribuyen hacia el norte y la costa este de los Estados Unidos.

distribución: Es el nodo donde las drogas enviadas desde México se redistribuyen hacia el norte y la costa este de los Estados Unidos. Amenaza de cárteles: Michael fue tajante al señalar que la mayor amenaza en la región es la distribución de drogas liderada por cárteles y bandas

Our @FBI Homeland Security Task Force took down a drug trafficking ring in Kansas City with ties to Mexico.@FBIKansasCity led the way on the op embedding with local and federal partners.



The HSTF model across the country continues to crush DTO’s and criminal networks daily. pic.twitter.com/EIkYxYEpHv — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 7, 2026

El nuevo modelo HSTF y su impacto en México

Este desmantelamiento, explica Kash Patel, es producto del nuevo Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecido por orden ejecutiva en enero de 2025 para operar en los 50 estados de la Unión Americana. Este modelo integra al FBI, DEA, ATF y HSI, permitiendo una persecución más agresiva contra las Organizaciones Criminales Transnacionales (DTO).

Para México, esta nueva política de "aplastar" a las redes criminales a diario —como lo describió Patel— significa una presión sin precedentes sobre las rutas tradicionales de exportación. El FBI advirtió que no solo se enfocan en el narcotráfico, sino que el objetivo es desarticular toda la cadena de valor de los cárteles, incluyendo el tráfico de armas, la trata de personas y los delitos violentos que alimentan la inestabilidad en ambos lados de la frontera.