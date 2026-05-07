Fiscal de EU lanza advertencia histórica contra políticos ligados al narco en México

Las declaraciones del fiscal general interino de Estados Unidos (EU), Todd Blanche, encendieron nuevamente la tensión entre Washington y México, luego de advertir que continuarán las investigaciones y acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados a la corrupción y al narco.

Continúan las investigaciones a funcionarios mexicanos

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció que continuarán las investigaciones y acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con corrupción y vínculos con el narco.

Durante una entrevista concedida a la cadena NewsNation, Blanche afirmó que el enfoque conjunto de los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro de Estados Unidos será combatir la corrupción dentro del gobierno mexicano, particularmente la relacionada con funcionarios que habrían recibido sobornos de grupos criminales.

El funcionario estadounidense señaló que el Departamento de Justicia intensificará las acciones para desmantelar lo que describió como “redes de protección política de grupos criminales en México”.

Además, aseguró que las detenciones de figuras del narcotráfico como “Los Chapitos” y Ismael 'El Mayo' Zambada han permitido obtener información que podría derivar en nuevos procesos judiciales contra políticos mexicanos presuntamente asociados con organizaciones criminales.

Blanche también sostuvo que el gobierno de Estados Unidos mantiene la postura de actuar de manera directa si México no combate eficazmente la corrupción interna y el narcotráfico.

Estas declaraciones coinciden con recientes pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó desde la Casa Blanca que su gobierno tomará medidas si las autoridades mexicanas “no hacen el trabajo”.

Finalmente, el fiscal advirtió que podrían presentarse nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos, similares a casos que previamente se han dado a conocer en Sinaloa.