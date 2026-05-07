“Los vamos a encontrar y los vamos a matar": Trump endurece guerra contra cárteles y políticos ligados al narcotráfico

Hoy llegó la respuesta de Donald Trump y fue contundente: Los vamos a encontrar y los vamos a matar . Así se refirió a los integrantes y colaboradores de los cárteles mexicanos del narcotráfico declarados como terroristas; es decir, personajes como el exgobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios y policías, señalados de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

Trump revive amenaza de intervención y lanza advertencia directa a cárteles mexicanos

Trump dijo que si el gobierno morenista no hace su trabajo, él sí lo va a hacer y revivió su amenaza de intervenir por tierra, en caso de que se les haya olvidado en el palacio.

"Las drogas que llegan por mar han bajado 97 por ciento y ahora estamos empezando operaciones por tierra, que son mucho más sencillas. Ustedes van a escuchar quejas de algunas personas como representantes de México, pero si ellos no hacen el trabajo, lo vamos a hacer nosotros", explicó el presidente estadounidense.

Fiscalía de EU confirma más acusaciones contra políticos señalados por nexos con el narcotráfico

Eso no fue todo; hoy se dio a conocer la estrategia antiterrorista de Donald Trump que pone a los cárteles como uno de sus objetivos más importantes y, además, el Fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó que se vienen más acusaciones contra narcopolíticos mexicanos.

"Anunciamos la semana pasada la acusación contra un gobernador mexicano en el Distrito Sur de Nueva York. Es algo que va a continuar; una de las consecuencias de que tengamos a algunos de los líderes de esos cárteles, enviados el año pasado por el gobierno de México, tiene como consecuencia que algunos de ellos quieran cooperar", explicó Todd Blanche.

Los gobernadores, funcionarios y otros políticos que Estados Unidos está investigando son muchos, y ellos saben que, en cualquier momento, el Departamento de Justicia puede pedir su captura e inmediata extradición.

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Donald Trump (@POTUS) lanzó su mensaje más duro: “los vamos a encontrar y los vamos a matar”, aludiendo a cárteles y políticos ligados al narco como Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) y Enrique Inzunza.



El fiscal Todd Blanche confirmó más acusaciones contra narcopolíticos y la… pic.twitter.com/MpClz1UonJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Donald Trump y su gobierno no se andan por las ramas; hoy el presidente firmó la estrategia antiterrorista 2026. El documento tiene otro mensaje demoledor para Palacio y Morena; dice que tomarán todas las acciones necesarias contra los gobiernos cómplices del narco.

El oficio señala que Estados Unidos no permitirá que los cárteles y bandas que han envenenado y matado a millones de personas en ese país actúen libremente.

Dicen que pondrán punto final al contrabando de drogas y armas, además de mujeres y niños, víctimas de la trata de personas; la estrategia plantea trabajar en colaboración con gobiernos de otros países cuando tengan la capacidad y disposición para hacerlo, pero, escuche bien, si no pueden o no quieren, se tomará cualquier acción necesaria para proteger a Estados Unidos, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles.

Estrategia antiterrorista 2026 abre puerta a acciones unilaterales contra gobiernos 'cómplices' del narco

A los narcos y terroristas, los encontraremos y los mataremos, escribe Trump en la introducción del documento; establece que tomarán acciones unilaterales si no hay cooperación para frenar el tráfico de fentanilo porque es un arma de destrucción masiva.

"Estamos formalmente clasificando al fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que es", expresó Trump.

El zar antiterrorista, Sebastian Gorka, es sin duda el más rudo funcionario de Donald Trump en el combate al narco.

Hoy advirtió que utilizará todos los recursos con los que cuente en la frontera con México. Ha dejado claro que no es lo mismo perseguir a un criminal que a un terrorista.

Advierte que a un terrorista se le considera un combatiente y esa es la etiqueta que le han puesto a los cárteles de la droga en México y a los políticos que colaboran con ellos; para Gorka no habrá piedad.