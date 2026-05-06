La seguía buscando cariño… y terminó en tragedia: Detienen a mujer por crueldad animal contra un cachorro en Florida

Un grave caso de crueldad animal ha provocado indignación en Florida, Estados Unidos, luego de que un cachorro fuera captado por cámaras de vigilancia mientras era golpeado y lanzado contra el pavimento por una mujer ; días después de la agresión, el perro murió pese a los esfuerzos médicos para salvarlo.

La agresión ocurrió la tarde-noche del pasado 30 de abril en Tampa, cuando cámaras del Centro de Crimen en Tiempo Real observaron a una mujer identificada como Imania Davis, de 33 años, maltratando al cachorro en plena calle.

De acuerdo con las autoridades, el animal fue arrojado violentamente en más de una ocasión y también recibió patadas mientras intentaba regresar hacia ella.

El cachorro volvió hacia ella pese a las agresiones

Las imágenes revisadas por la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough muestran que el cachorro, un perro maltés de apenas un año, regresaba cojeando después de cada agresión; según el reporte policial, el animal tenía la cola entre las patas y apenas podía caminar.

En uno de los ataques, la mujer lo lanzó varios metros sobre el asfalto; posteriormente volvió a golpearlo y lo arrojó hacia unos arbustos, acción que presuntamente le provocó fracturas graves.

Cuando los agentes llegaron al sitio encontraron al cachorro tirado en la calle, temblando y con dificultad para moverse; además de una pata rota, presentaba sangrado en la nariz.

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El caso de crueldad animal en Florida quedó grabado en tiempo real

La agresión fue detectada en vivo por personal que monitoreaba las cámaras de seguridad del condado; esa intervención permitió que policías y servicios veterinarios actuaran rápidamente.

El cachorro fue trasladado de emergencia al Centro de Recursos para Mascotas del Condado de Hillsborough, donde permaneció bajo atención médica especializada; incluso se esperaba que pudiera recuperarse y posteriormente ser dado en adopción.

Sin embargo, el estado del animal empeoró durante los siguientes días y murió mientras era sometido a una cirugía.

Autoridades de Florida reaccionan al caso de crueldad animal

La Oficina del Sheriff confirmó que la mujer enfrenta seis cargos de crueldad animal agravada y permanece detenida en la cárcel del condado bajo una fianza de 75 mil dólares.

El sheriff Chad Chronister calificó el caso como "profundamente perturbador" y señaló que el cachorro sufrió un nivel de violencia "cruel e inaceptable"; también agradeció al personal veterinario que intentó salvarle la vida.