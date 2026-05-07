“El Diablo está acá, lo tienen de frente": Aparición del ‘666' provoca destrozos y crisis en iglesia de La Ermita

Momentos de pánico y tensión se vivieron dentro de la histórica iglesia de La Ermita, en el centro de Cali, Colombia, luego de que este 6 de mayo un hombre irrumpiera violentamente en el templo mientras gritaba que él era el diablo y destruía imágenes religiosas frente a decenas de fieles que se encontraban orando en el lugar.

"Al diablo lo tienen de frente": caos dentro de La Ermita

El ataque ocurrió la tarde del miércoles y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales debido a los videos captados por asistentes; en las grabaciones se observa al sujeto recorriendo la iglesia alterado, lanzando figuras religiosas al piso y causando daños dentro del emblemático recinto católico mientras algunas personas intentaban resguardarse y otras salían del lugar.

De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban dentro de la iglesia de La Ermita, el hombre repetía frases relacionadas de que el era el '666' y pedía que se arrepintieran mientras avanzaba por el templo.

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#SACRILEGIO 🚨 Momentos de tensión se vivieron hace pocos mins en la Iglesia La Ermita, en el centro de Cali, luego de que un hombre ingresara violent@mente y destruyera varias imágenes religiosas. Al parecer, el sujeto se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas.… pic.twitter.com/0Q3XyCXFcl — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 6, 2026

Policía intervino para evitar más daños del 'Diablo'

Tras múltiples llamadas de emergencia, unidades de la Policía de Cali llegaron al sitio e ingresaron a la iglesia mientras el hombre continuaba alterado dentro del inmueble.

Los uniformados lograron controlarlo y detenerlo antes de que siguiera causando daños o pusiera en riesgo a quienes permanecían dentro del templo; hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del detenido ni las razones detrás de lo ocurrido.

Versiones preliminares señalan que el sujeto podría encontrarse bajo efectos de sustancias alucinógenas, aunque esta información todavía no ha sido confirmada de manera oficial.

La Ermita cerrará temporalmente sus puertas

Horas después del incidente, el arzobispo de Cali, Luis Fernando Rodríguez Velásquez, confirmó el cierre temporal de la iglesia La Ermita debido a los daños y al acto de profanación ocurrido dentro del recinto.

La Arquidiócesis informó que el templo permanecerá cerrado hasta el sábado 9 de mayo como parte de un acto de reparación espiritual y reflexión; además, lamentó los daños causados a las imágenes religiosas históricas del lugar.

La Ermita es uno de los templos más representativos de Cali y diariamente recibe visitantes, turistas y creyentes que acuden para rezar, agradecer o participar en actividades religiosas; por eso el incidente generó una reacción inmediata entre la comunidad católica local.