Está al borde del colapso: Padres de familia exigen rehabilitación de escuela primaria en Chiapas

Una escuela primaria, que tiene 50 años de servicio, es un peligro para sus alumnos, por lo cual los padres de familia cerraron el acceso al plantel en Chiapas para exigir que el edificio sea seguro.

¿Por qué cerraron los padres la escuela primaria Ángel Albino Corzo?

Se trata de la escuela primaria Ángel Albino Corzo, en el centro de Chiapa de Corzo, que presenta daños desde el sismo de magnitud 7.2 del 17 de julio de 2026. Debido a ello, es posible ver grietas y separaciones entre los edificios.

Un director certificado en obras ya dictaminó que el edificio presenta un riesgo muy alto y que debe ser demolido. Ante ese escenario, las familias decidieron no exponer a sus hijos y mantuvieron la puerta cerrada para evitar el ingreso de alumnos mientras las autoridades no ofrezcan una solución.

“No es una escuela segura”: el testimonio de una mamá que teme una tragedia

Durante un recorrido por el plantel, Natalia, una madre de familia, explicó a Azteca Noticias que el documento que señala que la escuela “no es apta” para los alumnos tiene alrededor de un año de antigüedad.

“Porque no es una escuela segura, (...) ya no es apta para que estén dentro los alumnos y yo veo por la vida de mi hija”, dijo Natalia, quien confirmó que tiene miedo de que ocurra una tragedia.

Exigen demolición y aulas temporales para 400 alumnos en Chiapa de Corzo

Aunque el comité de padres de familia intentó usar pintura para aminorar los defectos en el edificio, reconocen que dicha acción no oculta los daños estructurales.

En el interior de la escuela se observan grietas que se han formado con el paso del tiempo y que se agravaron tras el sismo de julio pasado. Entre los daños visibles destacan losas que se están separando y estructuras metálicas corroídas por el tiempo, una situación que pone en riesgo a aproximadamente 400 estudiantes que asisten diariamente al plantel.

Las familias piden al ayuntamiento que les brinde al menos una alternativa temporal para que sus hijos puedan continuar con sus clases. Al mismo tiempo, exigen que las autoridades de infraestructura educativa lleguen al sitio, procedan a demoler la escuela y, finalmente, la reconstruyan bajo condiciones de seguridad.