Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 29 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

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¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?

El próximo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 11:00 de la mañana, siendo un ejercicio muy especial porque, al caer en fin de semana, nos permitirá poner a prueba nuestros planes de prevención en casa y espacios públicos en lugar de escuelas u oficinas.

Como ya es tradición en esta fecha histórica para conmemorar los sismos de 1985 y 2017, a esa hora exacta sonará la alerta sísmica en los altavoces de las calles y te llegará un mensaje de prueba directo al celular para ensayar rutas de evacuación y protocolos de emergencia.