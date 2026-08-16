Temblor hoy en México en vivo: tres sismos sacuden a Chiapas

¿Hubo un temblor hoy domingo 16 de agosto? Consulta el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro y reporte de autoridades.

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¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica se activa en automático solo cuando los sensores detectan que un sismo viene lo suficientemente fuerte como para causar daños en la ciudad.

El sistema calcula esto combinando qué tan grande es el temblor y qué tan lejos ocurre: si es un sismo moderado pero muy cercano, o si es un terremoto gigantesco aunque venga desde la costa a cientos de kilómetros, la alarma se dispara para darnos tiempo de evacuar. Si el movimiento es muy débil o si se origina justo debajo de nosotros, la alerta no va a sonar porque no representa un riesgo o porque simplemente no hay tiempo de avisar antes de que empiece el movimiento.