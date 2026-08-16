Temblor hoy en México en vivo: tres sismos sacuden a Chiapas
¿Hubo un temblor hoy domingo 16 de agosto? Consulta el minuto a minuto con toda la actividad sísmica en México.
¿Hubo un temblor hoy domingo 16 de agosto? Consulta el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro y reporte de autoridades.
En Azteca Noticias te brindamos la información EN VIVO.
¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica se activa en automático solo cuando los sensores detectan que un sismo viene lo suficientemente fuerte como para causar daños en la ciudad.
El sistema calcula esto combinando qué tan grande es el temblor y qué tan lejos ocurre: si es un sismo moderado pero muy cercano, o si es un terremoto gigantesco aunque venga desde la costa a cientos de kilómetros, la alarma se dispara para darnos tiempo de evacuar. Si el movimiento es muy débil o si se origina justo debajo de nosotros, la alerta no va a sonar porque no representa un riesgo o porque simplemente no hay tiempo de avisar antes de que empiece el movimiento.
EN VIVO temblor hoy 16 de agosto en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo de 4.5 se reporta en Chiapas
Se reporta otro sismo de magnitud de 4.5 al suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas.
SISMO Magnitud 4.5 Loc 132 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 16/08/26 17:00:29 Lat 14.23 Lon -93.29 Pf 23 km pic.twitter.com/cevoNyc0NO— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 16, 2026
Temblor en Huixtla, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.1 la tarde de este domingo 16 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 13:21, con epicentro ubicado a 134 kilómetros al suroeste de Huixtla.
¡Otro sismo en Chiapas!
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.3 el mediodía de este domingo 16 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:00, con epicentro ubicado a 122 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.
Temblor en Guerrero
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.1 la mañana de este domingo 16 de agosto de 2026 en el estado de Guerrero.
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:21, con epicentro localizado a 60 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez.
Terremoto de 5.2 en Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 5.2 la mañana de este domingo 16 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 09:52, con epicentro ubicado a 146 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.