Había familias enteras: Abandonan camión con 123 migrantes en Chiapas

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación localizó a 123 migrantes provenientes de 12 diferentes países, que fueron abandonados, hacinados en el interior de la caja de un camión tipo torton que fue hallado sobre el ramal Echegaray, en el Ejido Montecristo, en las inmediaciones del municipio de Pijijiapan, Chiapas.

Como parte de las tareas de verificación migratoria, los agentes federales del INM, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN), marcaron el alto al conductor de dicha unidad, quien aceleró para eludir a las autoridades.

Ante ello, elementos de la GN lo alcanzaron y se percataron que se asomaban manos y cabezas de personas que se encontraban cubiertas por una manta de plástico.

El chofer del tracto camión y su copiloto huyeron entre los matorrales del monte de esa comunidad y abandonaron a los migrantes a su suerte.

En el camión viajaban hacinadas 123 migrantes originarias de República Dominicana, El Salvador, Georgia, Ecuador, Pakistán, Brasil, Guatemala, Albania, Honduras, India, Azerbaiyán y Uzbekistán.

De ellos, 11 viajaban en tres núcleos familiares, con menores de edad, provenientes de Brasil, Ecuador y El Salvador, quienes quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la entidad.

Muerte de 39 migrantes en un incendio cimbra Centroamérica

A más de 2 mil kilómetros de donde murió en medio del incendio de un centro de detención de migrantes ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos, los familiares de Carlos Pacheco en El Salvador lloraron su muerte.

Pacheco era un trabajador de la construcción, tenía 43 años y figura como uno de los 39 migrantes que murieron en un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera entre Estados Unidos y México.

Su madre Vilma y su esposa María dijeron a Reuters que Pacheco viajaba con su sobrino Marvin García, quien creen que resultó herido en el incendio.

Se fueron de aquí porque nuestra situación es difícil. Trabajó y dijo que quería un futuro mejor para nosotros, pero no podíamos llegar a fin de mes”.

El esposo de María le habló acerca de la oportunidad de viajar para que pudieran tener una vida mejor, para que pudieran tener un techo sobre la cabeza.

“Espero que se haga justicia. No es justo que mueran personas inocentes. Personas que luchan por sus familias, que luchan por darles una vida mejor, poner comida en la mesa y asegurarse de que tengan todo lo que necesitan. No es justo, necesitamos justicia porque podrían haber ayudado y no lo hicieron. No lo hicieron”, dijo María, quien responsabilizó a las autoridades responsables del centro de detención de migrantes en la frontera de México.

La madre de Carlos, la señora Vilma Gutiérrez, dijo que nunca quiso que Carlos se fuera, le dije “no te vayas, seremos pobres pero nunca nos quedaremos sin comida”. Me dijo que éramos demasiado viejos y que no deberíamos tener que seguir trabajando; “ya has trabajado demasiado”, dijo. “No me importaba eso”.

Vilma asegura que le dijo a Carlos que no quería que pasara esto; que ya habían escuchado hablar de muchos casos. "¿Quién hubiera pensado que hoy él sería la víctima?”, añadió.