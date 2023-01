Mya fue navajeada por su exnovio, quiere justicia y protección

“Yo soy Mya y fui navajeada por mi novio 47 veces”. Son las palabras de una joven de 17 años originaria del municipio de Camargo, Chihuahua, quien el pasado 12 de octubre fue atacada por su entonces pareja sentimental con una navaja en gran parte de su cuerpo, al externarle que ya no quería ser su novia.

“Le dije vámonos a mi casa ya no quiero andar contigo, me bajó del carro se baja él también, entonces yo salgo corriendo y él sale corriendo detrás de mí. Él me alcanza y yo pienso que él me va a abrazar pero no directamente llega a atacarme con su navaja y pues ya no pude pararlo,” continuó relatando Mya Saldaña, víctima de violencia.

Mya señala que ella corrió y fue alcanzada por su entonces pareja Erick “N” a dos cuadras de su casa.

“Cuando toco y veo que estoy sangrando que quiero pedir ayuda es cuando él empieza a clavarme la navaja en el cuello, caigo de rodillas y empieza darme en la espalda y otra vez en el cuello y en una de esas el cuello siento que el aire se me sale por la garganta y vomité por la garganta literalmente,” comentó la joven de 17 años, Mya Saldaña.

Ahora solo quedan las marcas en su cuerpo de esas 47 heridas que su agresor le dio.

A tres meses de lo ocurrido, pide se haga la “Ley Mya”, la cual, busca que jóvenes que cometan delitos graves como éste sean sancionados y no queden en libertad.

“Ser menor de edad no le impidió darme 47 navajadas. Estoy buscando justicia y no solamente para mí sino para todas las víctimas y posibles víctimas porque esto no puede quedar impune es algo que me tiene aterrorizada, no puedo dormir tranquila, dependo de 8 medicamentos y no puede ser que él pueda hacer su vida como si no hubiera pasado como si nada y yo aquí no pasándola nada bien la verdad,” finalizó la entrevista Mya Saldaña, víctima de violencia.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que habría presentado un recurso de apelación por la modificación de la medida cautelar impuesta hacia Erick “N” y se presentó una reformulación de cargos por lesiones calificadas y violencia familiar; sin embargo, un juez especializado resolvió la modificación y le impuso no acercarse al municipio de Camargo, ya que él es de Delicias así como tomar terapias. En tanto, Mya menciona que esto no se ha cumplido del todo ya que sí la ha buscado y espera que de verdad se tomen medidas para protegerla.