‘En 4 minutos lo perdimos todo’: delincuencia arrasa negocios en Puebla y deja pérdidas millonarias

La delincuencia no solo roba mercancía, también arrasa con años de esfuerzo, inversión y sueños. En Puebla, negocios de pequeños emprendedores enfrentan una realidad cada vez más dura, marcada por robos, violencia e impunidad.

En marzo de 2026, al menos dos casos recientes han encendido las alarmas; negocios familiares fueron saqueados en cuestión de minutos, dejando a sus dueños sin herramientas para continuar.

¿Qué ocurrió en los recientes robos a negocios en Puebla?

Uno de los casos más impactantes es el de un negocio de detallado automotriz; sus propietarios relatan que en apenas cuatro minutos, delincuentes se llevaron todo: “Fue devastador… todo lo que habíamos construido desapareció en minutos”, narró la familia afectada.

Otro caso ocurrió en una lavandería en San Pedro Cholula; el negocio, con apenas cuatro meses de operación, quedó completamente vacío. El dueño lo resume así: “Se llevaron absolutamente todo, hasta los trapos”. Estos hechos reflejan una tendencia creciente que golpea directamente a quienes apenas inician o intentan consolidar un emprendimiento.

Negocios a merced del crimen



En Puebla, emprendedores denuncian que en cuestión de minutos pierden lo que construyeron con meses de esfuerzo.



Puebla registró 3,483 robos a negocio en 2025, 6 de cada 10 con violencia y una cifra negra del 90%.



COPARMEX reporta que 4 de cada… pic.twitter.com/QDHKn0FBUl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026

¿Qué dicen las cifras oficiales sobre la inseguridad en Puebla?

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, 6 de cada 10 robos a negocios en Puebla se cometen con violencia, lo que evidencia el nivel de riesgo para los comerciantes. Puebla ocupa el quinto lugar nacional en robo a negocios

Se han reportado más de 3 mil 400 casos en 2025; además de que existe una cifra negra cercana al 90%, es decir, la mayoría de los delitos no se denuncia. Por su parte, la COPARMEX señala que 4 de cada 10 empresas afiliadas fueron víctimas de algún delito en 2025, siendo los más comunes el robo, la extorsión y el cobro de piso.

¿Por qué afecta tanto a los pequeños negocios?

A diferencia de grandes empresas, los pequeños negocios no cuentan con seguros robustos ni respaldo financiero suficiente, por lo que un solo robo puede significar el cierre definitivo.

Además, la violencia genera miedo e incertidumbre, lo que impacta en la inversión, el empleo y el desarrollo local. Expertos coinciden en que la inseguridad no solo es un problema de seguridad pública, sino también económico, ya que afecta directamente al motor de muchas comunidades: los emprendedores.

Un llamado urgente ante una crisis silenciosa

Detrás de cada cifra hay historias reales: familias que pierden su sustento, trabajadores que se quedan sin empleo y proyectos que nunca logran consolidarse. Mientras la delincuencia avanza, la pregunta queda en el aire: ¿qué se necesita para proteger a quienes apuestan por emprender en México?

