“Evidencias concretas”: Pescadores pierden 5 mil pesos por red debido a hidrocarburo en costas de Veracruz

Más de 350 hogares que dependen del trabajo de los pescadores ven con dolor el daño de sus equipos, ya que el derrame de hidrocarburo ya llegó a Alvarado, Veracruz, y eso solo significa una cosa: perder miles de pesos mientras las autoridades no pueden detener el problema.

“Haz de cuenta que se te queda pegada la mano con el chapopote (...) estas son evidencias concretas”, declararon los afectados por esta emergencia ambiental, la cual se extiende por varias zonas de la costa veracruzana.

Al menos 200 embarcaciones no han salido a mar abierto, porque la mancha de hidrocarburo daña sus redes y al no obtener producto para comerciar, reportan pérdidas económicas de hasta 5 mil pesos.

“Como siempre, el pescador nunca gana, el pescador siempre pierde, siempre pierde”, sentenció Efraín García, un ciudadano que con impotencia, señala al gobierno de Rocío Nahle por no ayudarlos.

Luz María Zaleta Mendoza, secretaria de Medio Ambiente, y Ángel Carrizales López, titular de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, no han tenido acercamiento con los afectados, para buscar soluciones.

¿Qué dice Rocío Nahle por el derrame de petróleo en el Golfo de México?

La gobernadora de Veracruz con evasivas, se alejó de los reporteros y negó una realidad que viven numerosas familias, que se quedaron sin empleo ni recursos económicos, por la avanzada del hidrocarburo.

Según la mandataria estatal, los pescadores de Alvarado no están preocupados; sin embargo, ellos mismos la invitaron a enfrentarse a la crudeza de la verdad.

“Que venga a bañarse a las playas de Alvarado, que venga a las playas por donde está el barco hundido, ahí está la bola de chapo ese”, declaró Efraín García.

En la localidad de Jicacal, son los mismos habitantes quienes salieron a limpiar la playa, porque se trata de su fuente de trabajo, mientras el gobierno “solo miente”, como lo señalaron.

“Desde que empezó el chapopote, realmente nosotros no estamos recibiendo ningún apoyo, la gobernadora miente, ojalá que aterrizara en Jicacal, que viera lo que está pasando ahorita”.

En una reciente conferencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expuso que el derrame de hidrocarburo se debió a tres fuentes de contaminación.

Una es el posible vertimiento ilegal realizado por una embarcación en Coatzacoalcos, otra son las emanaciones registradas en Veracruz y, finalmente, las filtraciones naturales provenientes de “chapopoteras” en el yacimiento Cantarell, Campeche.