Derrame de hidrocarburo invade paraísos ocultos de Veracruz

Un paraíso en peligro: Playas remotas de Veracruz enfrentan grave contaminación por hidrocarburo. Nuestro equipo de Azteca Noticias se adentró en zonas poco accesibles para revelar la magnitud del problema.

Paraíso bajo el hidrocarburo en Veracruz

Llegamos a donde pocos o ningún turista va, playas en las que solo se accede por la sierra, sin grandes hoteles ni caminos firmes y ahí también lo encontramos hidrocarburo en Playa Ensenada.

3 kilómetros más adelante esta Peña Hermosa, eran paraísos que no conocían de estos daños, es una playa no mayor a 2 kilometros y mire de aquí pudieron recolectar casi 2 toneladas y estos arribasones continúan brillosos, no muy grandes pero sigue llegando todavía hidrocarburo.

Por más que la limpian, el hidrocarburo continúa llegando e impregnando su árena, el olor aquí es fuerte un escenario que les ahuyentó el 95% del turismo.

“El año pasado en esta fecha estábamos casi al 90% 100% de turismo”, dijo Aurelio Flores, habitante de Peña Hermosa.

De ahí rodeamos la sierra veracruzana, 3 horas hasta llegar a Barra de Sontecomapan a media hora de Catemaco y también encontramos recolecciones.

“Levantamos aquí 1 tonelada, 725 kilos. Obviamente hay que tomar medidas de precaución como el hecho de venir con sandalias de no meterse al mar, en dado caso que encontramos manchones de hidrcarburo”, mencionó Joselito Sacarias, habitante de Sontecomapan.

La llegada de tortugas esta en peligro

El problema es que 17 kilómetros de esta costa es exclusiva para la llegada de tortugas, no puede haber una sola placa de hidrocarburo en la arena y ya el arribo es en mayo y junio.

“Son 4, 5 especies que llegan a nuestra zona de Playa.Imagínese se manchan, se contaminan, ya no es lo mismo, se pueden morir o pueden regresarse, no anidar”, dijo Luciano, habitante de Sontecomapan.

Justo aquí en esta playa encontraron el bloque más grande de chapopote que hasta ahora ha arribado a costas mexicanas 3 metros de longitud y estos son los bloques que todavía hay que triturar. Este es muy pesado, más de 100 kilogramos , me decían era más grande.

A esto se suma un amenaza ambiental más, el plastitar es la interacción del hidrocarburo con microplásticos de polietileno y polipropileno, todo incrustado en la arena puede inhabilitar las playas para anidación, matar organsimos pequeños que viven en la arena y causar irritación, dermatitis y alergia en humanos.