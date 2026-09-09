Querían darse a la fuga: Detienen a 2 sujetos en camioneta blindada en Chihuahua

En Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que pretendía ser una revisión de rutina a una camioneta se convirtió en una persecución y detención de dos hombres.

Cómo ocurrió la persecución en la Avenida Tecnológico

El incidente sucedió en la Avenida Tecnológico, cuando los agentes iban a realizar una revisión a un auto blindado, pero este emprendió la huida.

Después de que los policías le dieron alcance, dos sujetos quedaron detenidos: Francisco Javier, de 24 años de edad, y Diego Adrián, de la misma edad.

Armas y miles de dólares: lo asegurado por las autoridades

En la camioneta blindada que usaron para intentar escapar, encontraron un arma de fuego que no contaba con registro, así como 340 mil dólares en efectivo, equivalentes a más de 6 millones de pesos.

Los dos detenidos fueron presentados a la Fiscalía General de la República, la que determinará su situación jurídica.

