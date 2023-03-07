¿Por qué el chocolate Toblerone cambiará su icónica imagen?

La famosa barra de chocolate Toblerone tendrá un cambio de imagen. Esto sucede porque ya no pueden llamarse chocolate suizo debido a que Mondelez, el propietario estadounidense de la marca, está trasladando parte de la producción fuera de Suiza.

El chocolate hecho con miel y turrón de almendras también perderá la icónica monte Cervino (Matterhorn) de su empaque después de que decidiera trasladar parte de la fabricación a la capital de Eslovaquia, Bratislava.

Los cambios a la imagen de Toblerone están fundamentados en razones legales.

“Por razones legales, los cambios que estamos realizando en nuestra fabricación significan que debemos ajustar nuestro empaque para cumplir con la legislación Swissness. Eliminamos nuestro reclamo Swissness del frente del paquete de Toblerone y cambiamos nuestra descripción 'de Suiza' a 'establecido en'”, dijo un portavoz de Mondelez a CNN.

Theodor Tobler creó la barra de chocolate en 1908 junto con su primo Emil Baumann, según el sitio web de Mondelez. Las barras de chocolate Toblerone son vendidas en más de 100 países.

Toblerone bars, sold in over 100 countries, can no longer be called Swiss chocolate. https://t.co/Zti5tNW5md pic.twitter.com/UfRwEupNV7 — CNN (@CNN) March 7, 2023

Nueva imagen de Toblerone

El nuevo empaque del chocolate incluye “un nuevo tipo de letra y logotipo Toblerone distintivos”, agregó el vocero de Mondolez.

Según Mondelez, la imagen del pico suizo de 4,478 metros será sustituida por una cima genérica, mientras que en el envase se utilizará un nuevo tipo de letra y la caja dirá " creado en Suiza" y no "de Suiza".

El envase también llevará la firma del fundador de Toblerone, Theodor Tobler, en homenaje a los orígenes de las barras de chocolate.

Aún no se ha conoce el diseño del nuevo empaque de Toblerone.

Mondelēz will remove the Matterhorn mountain from the Toblerone packaging, as it moves some of the chocolate's production from Switzerland to Slovakia.



The image of the 4,478m mountain will be replaced by a generic summit, and the new label will include its founder's signature. pic.twitter.com/aDOJcwnMyJ — BFM News (@NewsBFM) March 6, 2023

¿Qué es la legislación Swissness?

Según la Swissness Act de Suiza, que se aprobó en 2017, los símbolos nacionales y la cruz suiza no están permitidos en productos que no cumplan con los criterios de "Swissness".

La ley exige que los productos alimenticios que afirmen ser "hechos en Suiza" se produzcan con un 80 % de sus materias primas provenientes de Suiza, aumentando al 100 % para la leche y los productos lácteos.

El procesamiento esencial también debe realizarse en el país, con excepciones para los productos naturales que no pueden obtenerse de Suiza, como el cacao.

Un sitio web del gobierno suizo para pequeñas empresas cita "varios estudios" que muestran que la "marca suiza" puede representar hasta el 20 % del precio de venta de ciertos productos, y hasta el 50 % para artículos de lujo, en comparación con productos similares de otros países.

La legislación "Swissness" tiene como objetivo proteger el valor de la etiqueta suiza, según el sitio web.

