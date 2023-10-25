Chofer baja de combi para reclamar por choque y muere prensado en la autopista México-Pachuca

Un conductor de una combi perdió la vida tras quedar prensado por su propia unidad, esto luego de bajarse a reclamar al operador de un tráiler por un golpe sobre la autopista México-Pachuca.

La tragedia tuvo lugar a la altura de 'El Vigilante', en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, cuando se registró un choque que parecía se resolvería sin mayores complicaciones al lograr un acuerdo de reparación de daños por parte del presunto responsables.

El desenlace finalmente fue otro cuando el conductor de la combi dejó su vehículo sin frenos cuando bajó de su unidad para reclamar por el golpe. En ese momento, la unidad avanzó sin obstáculo de por medio hasta aplastar al operador, quien no pudo recibir ayuda.

Detienen a chofer de tráiler por muerte de conductor

Los testigos se comunicaron rápidamente con la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tlalnepantla para que los agentes se trasladaran al sitio e implementaran un operativo de rescate, pero desafortunadamente el conductor de la combi se encontraba sin vida.

Por este motivo el operador del tráiler quedó detenido y será presentado ante el Ministerio Público para que rinda su declaración respecto al accidente que terminó con la vida de una persona.

Mientras tanto, agentes de la Guardia Nacional acordonaron la zona y esperaron la llegada del personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla para retirar las unidades con ayuda de dos grúas de arrastre para tráiler, esto debido a las dimensiones de las unidades.

Inician investigaciones por muerte de conductor de combi

Unos minutos después arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para levantar el cuerpo e iniciar las investigaciones periciales correspondientes sobre el accidente entre el tráiler y la combi para determinar lo que corresponda.

Las autoridades no han informado hasta el momento la identidad de los conductores que participaron en el choque sobre la autopista México-Pachuca.