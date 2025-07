En Tijuana, Baja California, el chofer de una unidad del transporte público Ruta Violeta, especialmente dirigido a mujeres, niños y personas con discapacidad, fue captado viendo videos pornográficos en su teléfono celular mientras estaba trabajando.

Una usuaria logró grabar el momento cuando el sujeto sostenía el teléfono celular mientras veía contenido para adultos y conducía la unidad en la ruta CL-27 Pinos.

¿Por qué el chofer de la Ruta Violeta veía porno mientras conducía?

Las imágenes del video cuando el conductor veía esos contenidos rápidamente fueron compartidas por otras personas en redes sociales, tras lo cual el Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California buscó al conductor y lo detuvo.

🚨 ¡PUERCOTE AL VOLANTE!



Chofer de transporte público en #Tijuana fue captado viendo porno mientras manejaba una unidad de la Ruta Violeta, un servicio “seguro” para mujeres y niños.



Al ser detenido descubrieron que tenía una licencia falsa.



La información en #HechosAM pic.twitter.com/ZYL7TCSthq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 17, 2025

El sujeto reconoció lo sucedido y, en su defensa, alegó que un amigo le envió dichas imágenes, pero que a él no le agradan.

“Me cayó un video, pero lo borré. Yo esos videos me los manda un amigo mío de Sinaloa y le digo ‘No me mandes esas cosas, no me gusta’”, mencionó el conductor del autobús.

Posteriormente, las autoridades revelaron que el conductor llevaba una licencia de conducir falsa, por lo cual lo removieron de su puesto como chofer de la Ruta Violeta. Además, el sujeto podría enfrentar cargos penales.

¿Cómo funciona el transporte violeta?

La Ruta Violeta en Baja California comenzó en noviembre de 2021 y tiene la intención de transportar a mujeres y niños pequeños de forma estratégica a los principales destinos de atención médica, asistencia social y servicios públicos, de forma gratuita.

El servicio cuenta con al menos siete rutas:

Ruta Violeta Tijuana.

Ruta Violeta Tijuana 2.

Ruta Violeta Playas de Rosarito.

Ruta Violeta Mexicali.

Ruta Violeta Mexicali 2.

Ruta Violeta Tecate.

Ruta Violeta Ensenada.

Las frecuencias de paso varían entre 15 y 30 minutos y el horario de operación en general es de 6:00 a 21 horas. El gobierno de Baja California cuenta con un mapa de rutas, paradas y horarios específicos de cada uno de los servicios de la Ruta Violeta.