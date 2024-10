¡Piña vs Batres! Ministras de la SCJN tienen choque acalorado por Reforma Judicial

Los debates de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están en medio de un galimatías por la Reforma Judicial. Aunque las deliberaciones y resoluciones sólo debieran tomarse con 9 ministros y sin salas, como ya lo señalan las recientes modificaciones constitucionales; aún funcionan con once integrantes que sesionan en pleno y a través de primera y segunda sala.

Durante la sesión de éste jueves se puso el tema sobre la mesa , y entonces privó la confusión y las discusiones acaloradas.

¿Cómo comenzó la disputa entre Norma Piña y Lenia Batres?

Las diferencias surgieron. Aunque hubo posicionamientos profundos, razonados y reflexivos, también se escucharon arrebatos de la palabra y revires acalorados entre la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández y la ministra Lenia Batres Guadarrama.

La discusión inició cuando Lenia Batres dijo: “mantener las Salas de las que ya no habla la Constitución y mantener una mayoría de seis, en todo caso, yo diría que nos vayamos si se trata de cumplir la literalidad de la norma, pues entonces integremos, no es imposible, sí es “absurdo”, advirtió.

Y más adelante volvió a insistir que es “absurdo” que lleven varias sesiones de sala funcionando y emitiendo resoluciones.

Ministra Batres sostuvo que hizo uso de su libertad de expresión

La presidenta Piña Hernández esperó a su turno en la palabra para revirar.

La Ministra Lenia dijo que era absurdo y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este Pleno.

Vino entonces la contraofensiva de la ministra Batres.

“Quisiera comentar, porque me parece que es importante. No sé bajo qué regla usted me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los Ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos respecto de nuestra argumentación, (yo) insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero.”, señaló.

Lenia Batres intentó interrumpir a la ministra presidenta

La discusión no paró ahí, porque la presidenta de la Corte replicó.

Gracias. La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en este Pleno, (yo) como rectora de la discusión sí, y si así lo considero por los integrantes, (a mí, en lo personal, no me afecta) pero por los mismos integrantes de llevar una sesión sin ofendernos.

Batres Guadarrama pretendió interrumpir: “No hay ofensas, Ministra”

Y la ministra presidenta arrebató la palabra con un: “Me permite, por favor. O expresar calificativos, claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema ¡eh!, o sea, usted puede seguirse expresando como quiera”.

Y volvió la ministra Batres: “Respetuosamente, siempre, Ministra”.

Piña Hernández puso fin: “Por eso, en este momento, llamé la atención, pero, sí les pediría a los que se sientan ofendidos, que lo digan”

Ministra Batres Guadarrama llevó el tema a sus redes sociales

A través de su cuenta de “X” la ministra Lenia Batres retomó el tema.

Por supuesto, debemos ser respetuosos, respetuosos, entre ministros y ministras. Pero la Corte debe resolver coherentemente. Cuando ello no sucede, hay que usar palabras muy claras para hacerlo notar, por ejemplo, indicar que es “absurdo”. Comenté que no se trata de ningún insulto. Insulto significa incumplir la Constitución, la ley. En ese sentido, desafortunadamente, desde el Poder Judicial se insulta a nuestra sociedad muy frecuentemente. La libertad de expresión ayuda justamente a hacerlo notar. Por eso, es importante defenderla.