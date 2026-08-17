¡Tragedia y caos en Veracruz! Muere hombre tras choque con patrulla y pobladores queman módulo de seguridad

Un choque entre una patrulla de la Policía Estatal y un automóvil particular en Álamo, Veracruz, dejó una persona muerta y provocó la movilización de habitantes que exigieron justicia ; el fallecido fue identificado por sus familiares como Pedro Mata.

El accidente ocurrió sobre la carretera Apotrero del Llano , cerca de una estación de servicio; tras el impacto, el policía que conducía la patrulla fue detenido por sus propios compañeros mientras se realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Pobladores reaccionan tras la muerte de Pedro Mata

La noticia provocó indignación entre habitantes de la zona, quienes se concentraron en el lugar para reclamar por la muerte del hombre; durante las protestas, algunos pobladores dañaron la patrulla involucrada y posteriormente le prendieron fuego .

La inconformidad también llegó hasta las inmediaciones de un módulo de seguridad, donde habitantes realizaron acciones de protesta y quemaron objetos.

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Choque entre auto particular y una patrulla deja una persona muerta 🚔💥😔 pic.twitter.com/5UcWOqaa8b — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) August 17, 2026

Autoridades investigan el accidente en el Álamo

Mientras avanzan las investigaciones sobre el choque, autoridades municipales hicieron un llamado a los pobladores para evitar nuevas acciones que puedan poner en riesgo a otras personas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se deslindó de responsabilidad institucional en el accidente, de acuerdo con la información proporcionada en el reporte.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.