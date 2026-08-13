¡Pánico a bordo! Golpean al chofer de un autobús en movimiento y desata terror entre pasajeros en Veracruz

Un chofer de autobús fue agredido en el municipio de Chocamán, Veracruz, durante la mañana de este miércoles 12 de agosto, luego de que un hombre abordara la unidad y, tras pagar su pasaje, sacó una herramienta para golpear al conductor en la cabeza y otras partes del cuerpo .

Durante la agresión, el autobús continuó avanzando con pasajeros a bordo y sin nadie al volante , mientras el ataque se desplazaba hacia el pasillo de la unidad; por algunos segundos, el vehículo permaneció en movimiento mientras el chofer era golpeado, generando momentos de tensión entre quienes viajaban hacia Córdoba.

Cámara de seguridad capta el momento en que atacan al chofer dentro del autobús

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del autobús 226 de Autobuses Palotal, unidad que cubre la ruta Tetla–Córdoba vía Chocamán .

De acuerdo con las imágenes, el hombre abordó el transporte y posteriormente se dirigió contra el operador; la agresión directa ocurrió cuando la unidad todavía se encontraba en circulación, por lo que el conductor tuvo que reaccionar mientras intentaba mantenerse al frente del autobús.

El ataque no se quedó en el área del conductor, pues tras unos segundos de intercambios de golpes al operador, el presunto agresor avanzó hacia la zona donde se encontraban los pasajeros, mientras el autobús continuaba su recorrido.

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El hecho quedó documentado desde el interior del autobús, lo que permitirá reconstruir cómo comenzó el ataque y qué ocurrió posteriormente dentro del transporte público.

La empresa Autobuses Palotal informó que las grabaciones serán entregadas a las autoridades para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

¿Qué se sabe del autobús atacado en Veracruz?

La unidad involucrada es la número 226, perteneciente a Autobuses Palotal y asignada al recorrido entre Tetla y Córdoba, pasando por Chocamán.

Hasta el momento, el principal elemento para esclarecer la agresión son las imágenes captadas por las cámaras instaladas en el propio autobús; en ellas quedó registrada la presencia del agresor, el ataque contra el operador y su posterior desplazamiento hacia el área de pasajeros.