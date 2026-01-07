Semáforos apagados provocan brutal choque entre patrulla y camioneta en la GAM

La falta de señalización funcional provocó un aparatoso accidente vial en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). La mañana de este miércoles, el cruce de Eje 3 Norte Alfredo Robles Domínguez y Calzada de los Misterios fue escenario de un violento choque entre una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y una camioneta particular, que dejó como saldo dos personas hospitalizadas.

El siniestro ocurrió en la colonia Vallejo, cuando la unidad oficial perteneciente a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y el vehículo civil intentaron cruzar la intersección simultáneamente.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios en la zona, la colisión fue consecuencia directa de que los semáforos se encontraban apagados, una falla que vecinos y automovilistas aseguran ya había sido denunciada a las autoridades sin obtener respuesta.

#AlertaVialFIA | En el cruce de Eje 3 Norte, Alfredo Robles Domínguez y Calzada de los Misterios, semáforos fuera de servicio provocaron un choque entre un vehículo y una patrulla.



El saldo es de dos personas lesionadas, una de ellas elemento de la @SSC_CDMX



Unidades de…

¿Qué pasó en el Eje 3 y Misterios, en la GAM?: Un policía y un joven heridos

Tras el fuerte estruendo, servicios de emergencia se movilizaron al punto. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron los primeros auxilios a los involucrados, confirmando lesiones que requirieron traslado hospitalario para ambos conductores:



El oficial de la PBI: Fue diagnosticado con una contusión en la frente.

Fue diagnosticado con una contusión en la frente. El conductor civil (24 años): Presentó cervicalgia (dolor severo en el cuello) y posible trauma facial.

#TarjetaInformativa | Policías de la #SSC tomaron conocimiento de un percance vial entre un automóvil particular y una patrulla de la @PBI_SSC, en la @TuAlcaldiaGAM.



Los efectivos acudieron a la avenida Robles Domínguez y la calzada de Los Misterios, en la colonia #Vallejo,… pic.twitter.com/Tm89rOQiSV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 7, 2026

Indaga Asuntos Internos de la SCC choque en la GAM

La zona fue acordonada por policías preventivos para permitir las labores del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron la limpieza de combustible y autopartes regadas sobre el asfalto para evitar otros incidentes. Posteriormente, personal de Tránsito retiró las unidades siniestradas.

Aunque la causa visible apunta a la falla en la infraestructura vial, se dio parte al agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una carpeta de investigación administrativa para revisar la actuación del uniformado al volante.