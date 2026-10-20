Notas
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Isaac salió de casa para ver a un amigo con quien jugaba videojuegos en línea y no regresó; tiene 13 años
Isaac Navarrete, de 13 años, es buscado por sus familiares tras salir de su domicilio en la colonia Gertrudis Sánchez, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.
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Las alcaldías de la CDMX donde el suelo blando hace que los sismos se sientan más intensos
La CDMX se sostiene por tres tipos de suelo que influyen en cómo se perciben los sismos; en estas alcaldías, los temblores pueden ser más fuertes y durar más tiempo.
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Alcaldía suspende visitas a 'Fabrica de Chucky' en CDMX
‘La fábrica de Chucky, el Muñeco Diabólico’ cerrará sus puertas por varios días debido a quejas de vecinos por afectaciones en la zona; estas son las fechas de cierre.
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¡Noche de caos en CDMX! Incendios y árboles caídos alarman a los capitalinos | Mientras dormía
Un automóvil terminó contra un árbol en Paseo de la Reforma y dos incendios movilizaron a los bomberos durante las últimas horas en la Ciudad de México.
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¡Lluvias fuertes en CDMX! Activan alerta en 12 alcaldías, ¿está la tuya?
La CDMX espera lluvias fuertes esta tarde y noche, con riesgo de encharcamientos, caída de árboles y posible granizo. Consulta qué alcaldías están bajo alerta.
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¡Cuidado con el granizo! 12 alcaldías entran en alerta amarilla por intensas lluvias en CDMX
La lluvia podría complicar la tarde y noche en la capital. Conoce cuáles son las 12 alcaldías bajo Alerta Amarilla por precipitaciones fuertes y posible caída de granizo.