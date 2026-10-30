VIDEO | ¡Se cruzaron en el aire! Dos helicópteros chocan durante el vuelo y caen destrozados; hay tres muertos

Tres personas murieron tras el aparatoso choque de dos helicópteros que terminaron destruidos en un campo agrícola cerca del Aeropuerto Municipal de McMinnville, en Oregón, Estados Unidos; el accidente ocurrió alrededor de las 14:15 horas del jueves ; entre las víctimas se encuentran una i nstructora de vuelo de 22 años, un piloto de 38 y un estudiante británico .

La colisión involucró a un Robinson R22 y un Airbus H125; tras el impacto, los servicios de emergencia acudieron a la zona, ubicada al suroeste de Portland, mientras las autoridades iniciaron las labores de recuperación e investigación para determinar cómo ocurrió el siniestro; ninguna de las tres personas que viajaban en las aeronaves sobrevivió.

¿Quiénes eran las víctimas del choque de helicópteros?

Las autoridades identificaron a dos de las personas fallecidas como Maddie Aasbo, instructora de vuelo de 22 años originaria de Texas, y Tyler Sturdevant, piloto de 38 años procedente de Oregón. La tercera víctima era un alumno de aviación del Reino Unido, cuya identidad no había sido divulgada.

De acuerdo con la información proporcionada por el sheriff del condado de Yamhill, Sam Elliott, los tres ocupantes murieron en el lugar; las imágenes difundidas por las autoridades muestran los restos de ambas aeronaves sobre el terreno: una quedó volcada, mientras que la otra terminó fragmentada.

Uno de los helicópteros estaba relacionado con Jerry Trimble Helicopters, una escuela de aviación ubicada en el aeropuerto de McMinnville; la institución confirmó que colabora con las autoridades en las diligencias para esclarecer lo sucedido.

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Tragedia en el aire... Dos helicópteros chocaron en Oregón, Estados Unidos, dejando tres personas sin vida. Una de las aeronaves pertenecía a una escuela de pilotos y transportaba a un instructor y un estudiante. Autoridades ya investigan lo ocurrido. https://t.co/dV8hDsBTAC https://t.co/cupuBrg6qb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

FAA y NTSB investigan qué provocó la colisión

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que los modelos involucrados fueron un Robinson R22, diseñado para dos ocupantes, y un Airbus H125, cuya capacidad puede alcanzar hasta seis pasajeros, dependiendo de su configuración.

Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) participarán en las investigaciones. Hasta el momento, no se ha establecido qué provocó que los dos helicópteros chocaran ni si existieron fallas operativas o mecánicas.

Accidente obliga a cerrar carretera en Oregón

El impacto también afectó la circulación en los alrededores del aeropuerto; el Departamento de Transporte de Oregón ordenó el cierre de la carretera 233, aproximadamente a 1.6 kilómetros al oeste de Dayton, mientras continúan los trabajos de emergencia.