Iba a la boda de su hija, pero murió en el choque de trenes en España: Confirman muerte de Ana Avilés

La Guardia Civil confirmó la muerte de Ana Avilés Uruñuela, una mujer madrileña de 68 años que viajaba a Sevilla para asistir a la boda de su hija, después de que el tren de alta velocidad en el que se trasladaba chocara contra un convoy de Iryo en Urda, provincia de Toledo, España. Su fallecimiento tras el choque de trenes fue establecido mediante pruebas de ADN, luego de varios días sin que sus familiares conocieran su paradero.

Ana ocupaba el asiento 18B del vagón 7 del AVE que cubría la ruta desde Madrid hacia la capital andaluza; el accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre y, tras el impacto, sus seres queridos perdieron contacto con ella; la búsqueda se extendió por hospitales y centros de atención de distintas localidades.

La boda de su hija quedó suspendida mientras buscaban a Ana

El viaje tenía un motivo familiar: acompañar a su hija Ana Román durante su matrimonio, programado para el sábado 31 de octubre en Sevilla; sin embargo, la desaparición de la mujer cambió por completo los planes de la familia, que decidió cancelar la ceremonia mientras esperaba noticias sobre su paradero.

Curro, pareja de la joven y quien sería su yerno, expresó la decisión familiar con una frase que resumió el momento que atravesaban: "Sin mi suegra no hay boda"; la prioridad era encontrar a Ana y conocer qué había ocurrido después del siniestro ferroviario.

Mientras algunos familiares se trasladaron desde Madrid hasta Toledo para buscarla, otros realizaron llamadas a hospitales, centros de atención y dependencias relacionadas con el operativo.

La hija presentó una denuncia por desaparición la misma noche del accidente y proporcionó muestras biológicas que posteriormente permitieron avanzar en el proceso de identificación.

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Guardia Civil confirmó su identidad tras cotejar muestras de ADN

La confirmación llegó después de varios días de incertidumbre; los equipos especializados de la Guardia Civil compararon las muestras aportadas por la hija de Ana con los restos recuperados tras el choque y establecieron oficialmente su identidad.

El caso se suma a las labores de identificación de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda, donde los equipos de emergencia y las autoridades continuaron trabajando para esclarecer la situación de las víctimas y atender a sus familiares.

Para la familia de Ana, la búsqueda terminó con la confirmación de su muerte; el viaje que debía reunirla con sus seres queridos en una celebración terminó convertido en una noticia que cambió por completo el futuro de aquella boda.