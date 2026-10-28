“Salimos despedidos por los aires": Hablan sobrevivientes del choque de trenes en Toledo, España

El choque de dos trenes en Toledo, España, que dejó más de 60 muertos, sucedió el 28 de octubre de 2026 con más de 300 pasajeros a bordo en ambos convoyes. Varios testigos presentes en el momento del incidente aseguraron que volaron por los aires tras el impacto.

Testigos narran el impacto del choque en Toledo

Rafael Barceló, pasajero del tren AVE operado por Renfe, afirmó que junto a un compañero estaba tomando un café cuando sintieron el impacto. Dicho tren chocó por detrás a otro convoy detenido operado por la empresa Iryo, en la ruta de Madrid a Sevilla.

“Estábamos desayunando, tomando un café, y hemos sentido un impacto muy fuerte, hemos salido todos despedidos por los aires”, afirmó a la agencia de noticias Reuters.

Añadió que ambos están en el vagón número siete, donde consideró que había mayor número de víctimas, ya que contabilizó al menos 8 fallecidos en el interior del vagón.

Mientras que Salvador Arriza, que iba en el vagón número dos del tren AVE, declaró que el interior del vagón quedó “totalmente destrozado”, con los “asientos arrancados”. “La mayoría de las personas que iban en dirección a La Mancha salieron despedidas”, añadió.

Causas del accidente según el Ministerio de Transporte

Óscar Puente, ministro de Transporte de España, afirmó que una falla en el sistema computacional derivó en que todos los trenes se detuvieran de forma automática en un tramo de vía de 63 kilómetros.

El funcionario añadió que los controladores de la ADIF, la agencia que administra el sistema ferroviario, tomaron control manual del sistema y, por una decisión de un controlador, el tren AVE de alta velocidad continuó su marcha, a pesar de tener una señal de alto.

Cómo ocurrió la colisión entre el AVE y el tren de Iryo

Debido a ello, entre las 8:36 y 8:52 horas, tiempo local, el tren reinició su marcha a casi 200 kilómetros por hora, tras lo cual chocó contra el tren Iryo detenido.

“Había una señal roja que prohibía el paso, pero el tren estaba autorizado a continuar. Es una decisión tomada en circunstancias inexplicables”, afirmó Puente en una conferencia de prensa.