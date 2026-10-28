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Revelan VIDEO aéreo y FOTOS tras el terrible choque de trenes en Toledo, España: Así quedaron los vagones

Un terrible choque de trenes en Toledo, España, provocó la muerte de decenas de personas este miércoes 28 de octubre; así quedaron los vagones después del impacto.

Revelan VIDEO aéreo y FOTOS tras el terrible choque de trenes en Toledo, España: Así quedaron los vagones
El incidente ha dejado, hasta ahora, 68 personas fallecidas. |Especial

Escrito por: Jimena Romero

Una tragedia ferroviaria sacude a Europa. Un terrible choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrió en la localidad de Urda, en Toledo, España, dejando un saldo de 68 personas fallecidas, hasta el momento. El fuerte impacto entre las unidades provocó el descarrilamiento de al menos cuatro vagones y obligó a suspender por completo el servicio que conecta a Madrid con Andalucía.

En redes sociales se dieron a conocer videos aéreos e imágenes que muestran la gravedad del accidente.

Esto es lo que se sabe hasta el momento del incidente.

Así fue el choque de trenes en Toledo, España

El choque fue entre convoyes de las empresas Renfe e Iryo que circulaban por la ruta de alta velocidad Madrid-Sevilla. El impacto se registró a la altura del municipio de Urda, entre las zonas de Mora y Orgaz, lo que provocó que al menos cuatro vagones salieran de las vías tras el fuerte accidente durante el trayecto.

Revelan imágenes y videos aéreos de la magnitud del choque en España

Fueron los propios pasajeros a bordo y elementos de la Guardia Civil quienes difundieron las primeras fotografías y material desde el aire.

En las imágenes se ve la magnitud del accidente, con vagones completamente destrozados y apilados en la zona ferroviaria ubicado en el campo.

¿Cuántos muertos van hasta ahora por accidente ferroviario en España?

Las autoridades confirmaron que la cifra de personas fallecidas por el descarrilamiento subió a 68 víctimas.Por la gravedad de la catástrofe y la gran tragedia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional en memoria de las personas que perdieron la vida en el lugar.

Despliegan a equipos de rescate en Toledo

La Guardia Civil desplegó un operativo en Toledo con apoyo de unidades de Ciudad Real y Albacete. En el punto trabajan elementos del Servicio Aéreo, drones, el Equipo de Grandes Catástrofes, Policía Judicial y rescatistas para auxiliar en las labores periciales y de remoción de restos.

¿Qué provocó el choque de trenes en Toledo?

Mientras la circulación entre Madrid y Andalucía permanece suspendida, peritos trabajan para determinar la causa exacta del impacto.

El ministro de Transportes de España señaló de forma preliminar que el sistema de control del tren presentó una falla de comunicación informática.

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